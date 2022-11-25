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  4. Çiftçilere akılalmaz tuzak! Aralarında muhtar da var... 500 bin liralık dolandırıcılık

Çiftçilere akılalmaz tuzak! Aralarında muhtar da var... 500 bin liralık dolandırıcılık

25.11.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana geldi. Kendilerini bankacı olarak tanıtan ve çiftçileri 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla aralarında Güdüşlü Mahalle muhtarının da olduğu biri kadın beş kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi mahkemece tutuklanırken, üç kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çiftçilere akılalmaz tuzak! Aralarında muhtar da var... 500 bin liralık dolandırıcılık

Kırsal Güdüşlü Mahallesi'nde bazı çiftçiler, kendilerini 'bankacıyız' diye tanıtan kişilerce 500 bin lira dolandırıldıklarını iddia ederek İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Şikayet doğrultusunda çalışma başlatan jandarma, mahalle muhtarı T.A.'nın da aralarında bulunduğu beş şüphelinin adresine bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Güdüşlü Mahalle Muhtarı T.A.’nın da aralarında bulunduğu biri kadın beş şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan kadın şüphelilerden S.T. ve A.İ. tutuklanırken, muhtar ile birlikte üç şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

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500 BİN LİRA KAZANÇ ELDE ETTİLER

Şüphelilerin, kendilerini bankacı diye tanıttığı, mağdurların kimlik bilgilerini aldıktan sonra bu kişiler adına kredi başvurusunda bulundukları ve çıkan krediden de zorla komisyon aldıkları öğrenildi.

Ayrıca mağdurlardan kredi kartlarını, limit yükseltecekleri vaadiyle alan şüpheliler; kartların limitinin artmasının ardından mağdurlara bir daha geri vermediği belirtildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 500 bin liralık kazanç elde ettiği kaydedildi. (DHA)

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