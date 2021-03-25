HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çiğ köfte 'acılı' diyerek çalışanı darp etmişti! İstenen ceza belli oldu

Çiğ köfte 'acılı' diyerek çalışanı darp etmişti! İstenen ceza belli oldu

25.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden tutuksuz sanık G.Ş hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, müştekiye karşı saldırıda kullanılan "çiğ köfte dürümü"n silah sayılması istendi.

Çiğ köfte 'acılı' diyerek çalışanı darp etmişti! İstenen ceza belli oldu

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameyle, sanık G.Ş. hakkında "silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlamalarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, G.Ş'nin, çiğ köftenin acı olması nedeniyle müşteki Yılmaz Koç ile tartıştığı, bir anda öfkesine kapılıp elindeki çiğ köfte dürümünü Koç'un yüzüne fırlattığı, küfürler ettiği mağduru darbettiğine ilişkin ifadesine yer verildi.

DÜRÜMÜN SİLAH SAYILMASI İSTENDİ

Sanığın elindeki çiğ köfte dürümünü, "zarar verme kastıyla" Koç'un yüzüne fırlattığı, yüzüne vurduğu ve tekmelediği müştekiye karşı "kasten yaralama" suçunu işlediği aktarılan iddianamede, çiğ köfte dürümünün Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince "silah olarak" kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Şüphelinin yaralama eylemini, elindeki çiğ köfte dürümünü özellikle müştekiye zarar vermek ve yaralamak maksadıyla yakın mesafeden atarak yüzüne vurmasıyla başlattığı aktarılan iddianamede "Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığı ile müştekinin yüzüne isabet etmesi, sonrasında şüphelinin öfkesine hakim olamayarak tekme ve tokatla eylemine devam etmesi nedeniyle kastının yoğunluğu göz önüne alındığında, yüze fırlatılan çiğ köfte dürümünün saldırıda kullanılmaya ve yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Suçun gerçekleşme biçimi dolayısıyla uzlaştırma hükümlerinin uygulanamayacağı belirtilen ve sanığın yargılama aşamasında "takdiri indirim" almaması gerektiği yönünde görüş sunulan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Olay neticesinde oluşan toplumsal tepkiye rağmen, şüphelinin yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarıyla işlediği suçu haklı göstermeye çalışması, tutum ve davranışları nedeniyle kardeşi tarafından 1 Mart 2021'de ilk olayın meydana geldiği iş yerine aynı neviden saldırı olması, şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınmak üzere yapılan telefonla davete rağmen ifade vermeye gelmeyeceğini beyan ederek soruşturma makamlarından kurtulmak adına kaçma girişiminde bulunduğu anlaşılmaktadır. Şüphelinin yakınlarının ikametlerinde yapılan araştırmalar sonucu yakalanabildiği hususları göz önüne alındığında, olay nedeniyle pişmanlık duymadığı ve suça meyilli kişiliğinin bulunduğu, bu durumun bundan sonraki süreçte devam edebileceğinin mahkemece gözetilerek, şüpheli hakkında takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması gerektiği anlaşılıyor."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Afyonkarahisar'da 23 Şubat'ta bir çiğ köftecide sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş'nin iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmesi güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınmıştı.

1 Mart'ta ise, aynı iş yerine ikinci saldırı gerçekleşmişti. Bu saldırıyla ilgili de G.Ş'nin kardeşi H.Ş, eniştesi B.B. ile kardeşi D.B. de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Silivri'de korkunç olay! Polisin ikna çabalarına rağmen intihar etti

Korkunç olay! Polisin ikna çabalarına rağmen intihar etti

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? 2021 Berat kandili için kaç gün oruç tutulmalı?

Berat Kandilinde kaç gün oruç tutulur?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Büyük başarı! Hastanede ebeydi, profesör oldu

Hastanede ebeydi, profesör oldu

Fırat Delikanlı'nın yaptıkları kan dondurdu! Sosyal medya ayağa kalkarken ünlü isimlerden de tepki yağdı

Yaptıklarıyla kan dondurdu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.