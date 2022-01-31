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Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte malzemeleri nelerdir?

31.01.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak lezzetlerinin başında gelen çiğ köfteyi bilmeyen yoktur. Her yöre çiğ köfteyi kendine göre hazırlar. Kimisi etli, kimisi etsiz kimileri de farklı baharatlar kullanarak ortaya enfes bir çiğ köfte çıkarabilir. Dileyen herkes haberimizde yer alan çiğ köfte tarifiyle ister etli ister etsiz çiğ köfteler yapabilir.

Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte malzemeleri nelerdir?

iğ köfte bir meze olarak bilinmesine rağmen günün her öğününde de tüketebilen bir yemektir. Çiğ köftenin orjinal tarifinde et bulunur ama etli tercih etmeyenler bu tarifin içine et koymayabilir. Adıyaman yöresinin biricik, ağızları sulandıran çiğ köfte tarifine haberimizde yer verdik.

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?

250 gr sinirsiz et (kuzu olması tercihim 3-4 defa çekilmiş)
4 su bardağı köftelik bulgur
2 adet orta boy soğan
4 diş sarımsak
2 yemek kaşığı biber salçası
150 gr acı isot (arzu edildiği kadar)
Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
4-5 tane taze soğan (ince kıyılmış)
Tuz (arzu edildiği kadar)
Su

ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Etli çiğ köfte yapabilmek için ilk olarak bulguru çiğ köfte tepsisinin bir kenarına koyalım. Daha sonra salça, isot, ince kıyılmış soğanlarımızı ve sarımsakları diğer kenara ayırıyoruz. Sonra bulguru karıştırmadan salça ve biberi su ile yumuşatıyoruz. Bulgurumuzu azar azar ilave ederek karıştırıyoruz. Bulgurumuzu yumuşamayınca kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Yeterince yumuşak olduğunda bir kez daha su ilave edip sinirleri alınmış eti koyup iyice karışana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. İyice özleşinceye kadar yoğurup su ilave ederek ince kıyılmış maydanoz ve yeşil soğanımızı ekliyoruz iyice karışınca su ile üzerini ıslatıp servis edebilirsiniz.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?

1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

1 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı isot

2 tatlı kaşığı tuz

1 tane küçük boy soğan

1 çorba kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı domates salçası

2 çorba kaşığı nar ekşisi

1 adet limon suyu

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı yoğurt

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