Çiğdem Tunç'dan yıllar sonra Mehmet Ali Erbil itirafı geldi! Neden ayrıldılar?

Şovmen Mehmet Ali Erbil’le ikili olduğu dönemlerde eğlence dünyasının yıldızı haline gelen Çiğdem Tunç, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu.

Tunç canlı yayında kendi hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim Mehmet Ali Erbil'le ilgili şunları söyledi:

"HAYATIMDAKİ EN KIYMETLİ İNSANDIR"

"Mehmet Ali Erbil ile 12 -15 sene boyunca yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmeden bir çalışma hayatımız oldu. Ekranda sahnede ter türlü etkinliğin içinde ikimizde Türkiye'yi salladık.

Ne olursa olsun arkasından konuşmak yaşanmışlıkları ifşa etmek olmaz. Mehmet Ali Erbil'in başına da nahoş hadiseler gelmiştir. Hep yanında oldum. Şöyle ki ayrılma değil o aslında... Ben evlendim, evlenince haliyle eski kafalı biriyim ben dedim bu kadar göz önünde olursam ben hata yapmasam da hatalı bir şey gelişir. Ve soyadını taşıdığım aileye incitebilir yazılan çizilen... Bir adım geri de durayım, dedim. O arada hızını alamayan Mehmet Ali Erbil'e tek başına projeler geldi. Tek başına gidip sunabiliyordu. Konuşarak ayrılmadık. Kendiliğinden oldu. Hâlâ o benim hayatımdaki en kıymetli insanlardan birisidir."