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  4. Çığlığını duyan koştu! Eve gelmeyen kızını saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Eve gelmeyen kızını saçından tutup sürükledi

18.12.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızını, saçlarından tutup sürükleyerek götürmek istedi. Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu. O anlar, kameralara yansıdı.

Olay, Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı’nda meydana geldi. 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi.

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15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi. Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı.

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Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

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Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı. O anlar, kameralar tarafından anbean görüntülendi.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.

DHA

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