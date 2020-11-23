Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı

Çin'in Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısının Faz 3 çalışmalarına Türkiye de katıldı. Çin aşısı, ilk etapta 726 gönüllü sağlık çalışanına uygulandı. Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı duyurunun ardından aşı denemeleri için gönüllü vatandaş başvuruları alınmaya başlandı. Bakanlığın açıklamasının ardından 20 bin gönüllü vatandaşın aşı denemesi için başvurduğu belirtildi. İlk gönüllü vatandaş uygulaması Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Gönüllü olan öğretmen Ayşegül Durmaz (50) ve öğretmen kızı Gökçe Durmaz'a (23) hastanede sağlık görevlileri tarafından koronavirüs aşısı uygulandı.

'İNSANLIK ADINA HİZMET OLSUN İSTEDİM'

Ayşegül Durmaz, kronik hastalığı olduğunu bu nedenle gönüllü olarak aşı yaptırmayı istediğini söyledi. Anne Durmaz "Kronik hastalığım var, Hepatit B taşıyıcısıyım, tansiyon hastalığım var. Hem bu yüzden hem de insanlık adına da hizmet olsun istedim. Evde Covid geçiren olmadı. Hepimiz dikkat ediyoruz. 3 çocuğum var, onlar da çok dikkat ediyor, çok bilinçliler. Kızımla birlikte yaptırdık. Kendisi karar verdi. Diğer iki çocuğum henüz yaptırmadı. Herkes kendi kararıyla buna karar verdi. Gereken tedbirleri aldım zaten. Bundan sonraki süreç Allah'a kalmış. Ben her türlü tedbiri aldıktan sonra takdir Allah'tan" diye konuştu.