HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin, Ceres-1 roketiyle 5 küçük uydu gönderdi

Çin, Ceres-1 roketiyle 5 küçük uydu gönderdi

07.12.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, yerli üretim Ceres-1 taşıyıcı roketiyle 5 küçük uyduyu Dünya yörüngesine yolladı.

Çin, Ceres-1 roketiyle 5 küçük uydu gönderdi

Şinhua'nın haberine göre, roket, Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletindeki Ciuçuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden ateşlendi.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Bu, Ceres-1 roketiyle yapılan 2'nci fırlatış oldu.

Bir ilke de imza atıldı: Çinli taykonotlar uzay yürüyüşü yaptıBir ilke de imza atıldı: Çinli taykonotlar uzay yürüyüşü yaptı

Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatış, 7 Kasım 2020'de yapılmıştı.

CERES-1'İN ÖZELLİKLERİ

Ceres-1 roketi, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Dünya Yörüngesi'ne 350 kilo, 700 kilometre yükseklikteki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye ise 270 kilo kadar yük taşıyabiliyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Evime haciz koydurdu""Evime haciz koydurdu"
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Kahreden kare! Yanardağ tekrar patladı ölü sayısı 22'ye yükseldiKahreden kare! Yanardağ tekrar patladı ölü sayısı 22'ye yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Kılıçdaroğlu'ndan sağlıkçılarla ilgili 7 talep: Hemen çözün

Kılıçdaroğlu'ndan sağlıkçılarla ilgili 7 talep: Hemen çözün

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.