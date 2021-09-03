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Çin'de 9 bin yıllık seramik kap bulundu! İçinden bira çıktı

03.09.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkeologlar Çin'in güneydoğusunda 9 bin yıllık seramik kaplar buldu. Kaplarda içinde ise bira tüketimine dair kanıtlar keşfedildi. Arkeolog, bulunan bulguyu ''Bugünkülerden farklıydı. Muhtemelen hafif mayalanmış ve tatlı bir içecekti ve bulanıktı" şeklinde tanımladı.

Çin'de 9 bin yıllık seramik kap bulundu! İçinden bira çıktı

Seramik kapların ortaya çıkarıldığı kazılarda iki insan iskeleti de bulunduğundan araştırma ekibi, biranın bir ritüelin parçası olarak, muhtemelen ölüleri onurlandırmak için tüketildiğini düşünüyor.

Qiaotou adı verilen mezar alanı, bir futbol sahasının dörtte üçü büyüklüğündeydi. Alanda insan kalıntılarının yanı sıra çanak çömleklerle dolu birkaç çukur da vardı.

Söz konusu çukurlardan çıkarılan kaplarda, alkol içeriğine dair kanıtlar bulundu. Nişasta, fosilleşmiş bitki artıkları ve mantar kalıntıları gibi eski tortular, bu kaplara bira konduğu anlamına geliyordu.

Bulgularını hakemli bilimsel dergi PLOS One'da yayımlayan arkeolog ekibi, çömleklerin iç yüzeylerindeki mikrofosil kalıntılarını analiz ederek alkolün tüketim amaçlı kullanıldığını belirledi.

9 BİN YILLIK PİRİNÇ BİRASI

Kazı alanında toplamda 4 kase, 9 kavanoz ve 7 uzun boyunlu çömlek bulundu. Analizlere göre bu çömleklerin bir kısmında, 9 bin yıl önce pirinç birası vardı.

ABD'deki Dartmouth College'dan arkeolog ve araştırmanın başyazarı Jiajing Wang, söz konusu içeceği şöyle detaylandırdı: Bu pirinçten, Job'un gözyaşları (Coix lacryma-jobi) diye adlandırılan bir tahıldan ve tanımlanamayan köklerden yapılan fermente bir içecekti.

''TATLI VE BULANIKTI''

Arkeolog, "Bu eski bira, bugünkülerden farklıydı. Muhtemelen hafif mayalanmış ve tatlı bir içecekti ve bulanıktı" diye ekledi.

Qiaotou'nun eski sakinlerinin içkilerinde pirinç kullanması ise şaşırtıcı değil. Güney Çin'in bu bölümü bugün de büyük bir pirinç üreticisi konumunda.

Çanak çömleklerin kalitesine de odaklanan arkeoloji ekibi, bu biranın lüks bir tüketim malzemesi olabileceği sonucuna vardı. Onlara göre bu içeceki muhtemelen yalnızca önemli olaylar için sunuluyordu.


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Çin
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