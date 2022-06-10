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  4. Hindistan’da akılalmaz çeyiz kavgası! Çeyizlerini geri isteyen koca, alamayınca karısını diri diri yaktı

Hindistan’da akılalmaz çeyiz kavgası! Çeyizlerini geri isteyen koca, alamayınca karısını diri diri yaktı

10.06.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras kentinde bulunan Chinta Garhi köyünde kan donduran bir olay yaşandı. İki ailenin arasında yaşanan çeyiz kavgası korkunç bir cinayetle sonuçlanarak dünya manşetlerinde yerini aldı. Çeyizlerini geri alamayan koca, karısını diri diri yaktı.

Hindistan’da akılalmaz çeyiz kavgası! Çeyizlerini geri isteyen koca, alamayınca karısını diri diri yaktı

Hindistan’da henüz bir yıllık evli olan çift ve aileleri arasında çeyiz konusunda anlaşmazlık yaşandı. Hindistan'da karısından çeyizlerini geri isteyen adam ve ailesi kavga çıkardı. Geçen yıl Mayıs ayında evlenen 20 yaşındaki kadın, eşinin ve eşinin ailesi tarafından çeyizleri istendiği gerekçesiyle canlı canlı yakıldı.

AİLESİ, İŞKENCE GÖRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Polis tarafından yapılan açıklamada, şüpheli eş ve ailenin iddialar üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Genç kadının babası Hiralal Singh, kayınpederinin kızından sürekli büyük miktarlarda para talep ettiğini ve bu nedenle kızına işkence yaptığını öne sürdü. Polis, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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BİR KİŞİNİN DE ÇEYİZ YÜZÜNDEN PARMAĞI KESİLMİŞTİ

Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde de Hindistan ordusuna mensup bir şahsın eşi, çeyizi nedeniyle kocası tarafından parmağının kesildiğini söyleyerek polise başvurmuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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