'Gülümseyerek öde' sistemi yaygınlaşıyor!

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, dünyada mobil ödeme sisteminin en yaygın olduğu ülke olan Çin'de birçok işletmede pos makineleri dijital ödeme sistemi ya da banka hesaplarına bağlı kameralarla donatılmış durumda.

300 şubesinde bu teknolojiyi kullanan ve 400 şubesinde de uygulamayı devreye sokmaya hazırlanan Wedome adlı fırın zincirinden Bo Hu, "Cep telefonumu bile getirmeme gerek yok. Yanıma hiçbir şey almadan alışverişe çıkabiliyorum" diyor.

'Uygur Türklerini fişlemek için kullanılan teknoloji'

Gazeteye göre ülkede bu teknoloji daha çok vatandaşları izlemek için zaten yaygın olarak kullanılıyor. Çin yönetiminin Şincan'daki Uygur Türklerini "fişlemek" için bu teknolojiyi kullanması tepkilere neden olmuştu.

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden Çin araştırmaları uzmanı Adam Ni, "Büyük bir risk var. Devlet bu teknolojiyi siyasi muhalifleri izlemek, Şincan örneğinde olduğu gibi etnik grupları denetim altında tutmak ve potansiyel suçluları belirlemek için bile kullanabilir. Yüz tanıma teknolojisi verileri toplama ve kullanımına ilişkin en tartışmalı unsur bu" diye konuştu.