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Çin'de sürücüsüz taksi dönemi başladı!

03.12.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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Çin'de sürücüsüz taksi dönemi başladı!

Sürücüsüz taksiler Çin'in Shenzhen kentinde yola çıktı. AutoX isimli bir firma tarafından geliştirilen tam otonom robot taksiler, Çin yollarına çıkan ilk tam otonom taksiler oldu.

Sürücüsüz otomobiller yakın geleceğin teknolojisi olarak nitelendiriliyor. Otomobil otoriteleri, çok yakın bir dönemde insan hatalarını en aza indirecek tam otonom sistemlere geçiş yapacağımıza dair görüşler belirtiyor. Bunda Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin de tam otonom testler yapmasının da payı büyük. Fakat sürücüsüz, tam otonom otomobiller için test yapan firma sadece Tesla değil. Hatta bir firma, sürücüsüz taksilerini halihazırda asfalt ile buluşturmuş durumda.

25 SÜRÜCÜSÜZ TAKSİ TEST EDİLDİ

AutoX isimli bir firma, CNN International'ın haberine göre yakın geleceğin teknolojisini günümüze getirdi. Firma yaptığı açıklamada Çin'in Shenzhen kentinde sürücüsüz, tam otonom robot taksilerini test ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre teste 25 robot taksi katıldı. Deneme sürüşlerinde otonom robot taksiler, yayalara yol verdi, u dönüşü yaptı ve trafikteki anlık değişikliklere zamanında tepki verdi. Hem de insan desteği olmadan gerekli refleksler gerçekleşti.

Çin'deki sürücüsüz taksi

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'BU BİR RÜYA'

Sürücüsüz taksilerin arkasındaki firma, bu test ile birlikte bir ilki de başardı. Açıklamaya göre şirket, Çin'de bunu başaran ilk firma oldu. AutoX CEO'su testlerin başarı ile gerçekleştirildiğinin altını çizerken 'Bu bir rüya' ifadelerini kullandı.

2-3 YIL İÇİNDE KULLANIMA SUNULABİLİR

Robot taksilerin daha önceki testlerinde yaşanabilecek ani olaylara karşı araçların içerisinde şoföre yer veriliyor veya uzaktan müdahale sistemi kullanılıyordu. Firmanın CEO'su Xiao ise artık insan mücadelesine gerek kalmayan araçlar için gerekli izinlerin alınacağına dair umut verdi. Zira Xiao, bu araçların 2 ila 3 yıl içinde kullanıcıların hizmetine sunulmasını umuyor.

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