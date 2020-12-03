Çin'de sürücüsüz taksi dönemi başladı!

Sürücüsüz otomobiller yakın geleceğin teknolojisi olarak nitelendiriliyor. Otomobil otoriteleri, çok yakın bir dönemde insan hatalarını en aza indirecek tam otonom sistemlere geçiş yapacağımıza dair görüşler belirtiyor. Bunda Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin de tam otonom testler yapmasının da payı büyük. Fakat sürücüsüz, tam otonom otomobiller için test yapan firma sadece Tesla değil. Hatta bir firma, sürücüsüz taksilerini halihazırda asfalt ile buluşturmuş durumda.

25 SÜRÜCÜSÜZ TAKSİ TEST EDİLDİ

AutoX isimli bir firma, CNN International'ın haberine göre yakın geleceğin teknolojisini günümüze getirdi. Firma yaptığı açıklamada Çin'in Shenzhen kentinde sürücüsüz, tam otonom robot taksilerini test ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre teste 25 robot taksi katıldı. Deneme sürüşlerinde otonom robot taksiler, yayalara yol verdi, u dönüşü yaptı ve trafikteki anlık değişikliklere zamanında tepki verdi. Hem de insan desteği olmadan gerekli refleksler gerçekleşti.

'BU BİR RÜYA'

Sürücüsüz taksilerin arkasındaki firma, bu test ile birlikte bir ilki de başardı. Açıklamaya göre şirket, Çin'de bunu başaran ilk firma oldu. AutoX CEO'su testlerin başarı ile gerçekleştirildiğinin altını çizerken 'Bu bir rüya' ifadelerini kullandı.