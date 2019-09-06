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Çin kültürü Gaziantep'te tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 17:19 | Son Güncelleme

Çin kültürü Gaziantep'te tanıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Nizip’te Türkiye-Çin Dostluk Vakfının katkılarıyla Çin kültürü tanıtım kitapları ve fotoğraf sergisi açıldı.

Açılışa katılmak üzere Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Shi Ruilin, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin’i makamında ziyaret etti. Daha sonra Nizip Belediyesini ziyaret eden Ruilin, burada Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur ile bir araya geldi. Ziyaret, Ruilin ve Uygur arasında karşılıklı hediyeleşmeyle son buldu.

Törenin yapılacağı Hasan Çapan Anadolu Lisesi’ne geçen Kültür Müsteşarı Shi Ruilin, buradaki açılışta yaptığı konuşmada, ülkeler arasında iletişim kurmanın yolunun halkların yakınlaşmasından, halkların yakınlaşmasının yolunun ise kalplerin yakınlaşmasından geçtiğini söyledi.

Türkiye-Çin Dostluk Vakfının Çin ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştiren Türkiye’deki en önemli kurumlardan biri olduğunu söyleyen Ruilin, şunları ifade etti:

"2018 yılında Türk Hükümeti tarafından Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ düzenlemesinin ardından birçok Çinli, güzel ve romantik Türkiye'ye gelmeye başlamıştır ve geçen yılın sonu itibarıyla 400 bin ve bu yılın ilk yarısında ise 250 bini aşkın Çinli turist Türkiye'ye gelmiştir. İki ülkenin gelecek dostluk elçilerini yetiştirmek için Çin Büyükelçiliği olarak vakıfla birlikte liseden mezun olan başarılı öğrencilere Çin'de eğitim görme imkanı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise Türkiye-Çin Dostluk Vakfı'nın iki ülke arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade ederek desteklerinden dolayı Kültür Müsteşarı Shi Ruilin ve vakıf üyelerine teşekkür etti.

Karşılıklı plaket takdimi ile devam eden program kütüphane ve resim sergisinin açılışıyla sona erdi.

Buradaki ziyaretinin ardından Zeugma kazı alanına geçen Shi Ruilin ve beraberindeki heyet, kazıda çıkan eserleri yerinde görerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ruilin’in ziyaretine Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Şube Müdürü Fatma Çapan ve diğer yetkililer katıldı.

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