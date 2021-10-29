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  4. Cinayet sanığından mahkemede şok sözler: İstesem hepsini öldürürdüm

Cinayet sanığından mahkemede şok sözler: İstesem hepsini öldürürdüm

29.10.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi (64) ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi (32) öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu da yaralayan Gencel Kıltepe’nin (37), yargılanmasına devam edildi. Kıltepe mahkemedeki savunmasında, “İstesem herkesi öldürürdüm, öldürmek amacıyla ateş etmedim. Benim amacım korkutmaktı, her şey istemeyerek oldu, pişmanım” dedi.

Cinayet sanığından mahkemede şok sözler: İstesem hepsini öldürürdüm

Olay, geçen yıl kasım ayında Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde’de meydana geldi. Gencel Kıltepe, kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapının önünde bekleyen Kıltepe, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Çağırılan ambulanslarla 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaçan Gencel Kıltepe bu kez de kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal Kıltepe, kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup, kaçtı. Yaralanan Gülizar Özçiftçi de hastaneye kaldırıldı. Serkan Özçiftçi aynı gün, Gülizar Özçiftçi ise 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakalanan Gencel Kıltepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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‘BOŞ ARSAYA ATEŞ ETMEK İSTEDİM’

Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme' ve ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Gencel Kıltepe, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Gencer Kıltepe duruşmadaki savunmasında, “Ben kesinlikle tasarlayarak bu suçu işlemedim, eşim bana ihanet etti. Olay günü Serkan ve Alev Özçiftçi’nin evinin önünde karşılaştım. Serkan Özçiftçi’ye ablasının nerede olduğunu sormak istemiştim. Ben bir kez yere ateş ettim, boş arsaya ateş etmek istedim. Serkan, oradaymış ve ona da isabet etmiş, ben hedef alarak ateş etmedim. Oradan ayrıldım ve sonra duydum ki Serkan yaralanmış. Benim kimseyi öldürme ya da yaralama gibi bir kastım yoktu, yaralandıklarını sonradan duydum” dedi.

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‘30 METRE MESAFEDEN ATEŞ ETTİM’

Olayın ardından kayınvalidesi Gülizar Özçifçi’nin evine gittiğini anlatan Gencer Kıltepe, "Kapıyı açan olmadı, o nedenle kapıya bir el ateş ettim ve kapıyı açtım, kayınvalidem karşımda, kayınpederim Zeynal Özçiftçi telefonla konuşuyordu. Ben onlara, ‘sizinle bir derdim yok, odalara bakıp gideceğim’ dedim. Kaynanam uzaklaşıyordu ve bana küfürler ediyordu, ben de ardından korkup susması için 30 metre mesafeden ateş ettim. Ancak, kayınvalidem ateş etme sonucu yaralanmış, ben kesinlikle öldürmek amacıyla ateş etmedim. İnanın, hiç kimseyi öldürmek gibi bir niyetim olmadı. İstesem herkesi öldürürdüm, kayınvalideme de Serkan’a da öldürmek amacıyla ateş etmedim. Benim amacım korkutmaktı, her şey istemeyerek oldu, pişmanım” ifadelerini kullandı.

Duruşma 16 Kasım'a ertelendi.

DHA

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cinayet Çorum
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