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Cinayet ve en acımasız işkencelerin sorumlusu Arjantinli dolabın içinde bulundu

13.11.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’de diktatörlüğünün en acımasız işkencecilerinden biri olan ve polis tarafından uzun süredir aranan eski asker Carlos Cialceta tavan arasında gizlendiği dolapta yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet ve en acımasız işkencelerin sorumlusu Arjantinli dolabın içinde bulundu

Arjantin’de diktatörlüğünün en acımasız işkencecilerinden biri olan eski asker Carlos Cialceta ülkenin kuzeydoğusundaki Salta şehrinde baskın yapılan bir evde tavan arasında gizlendiği dolapta yakalandı. Polis tarafından uzun süredir aranan Cialceta gözaltına alınırken, Cialceta’nın 1976 yılında diktatörlük rejimi sırasında işlediği adam kaçırma, işkence ve cinayet suçlarından yargılanacağı bildirildi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta Cialceta dolabın içinden çıkarken görülüyor.

TAVAN ARASINDAKİ DOLAPTAN ÇIKTI

Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, Cialceta'nın 1976 yılında Tartagal şehrinde Monte 28 Piyade Alayı'nda görev yaptığı sırada adam kaçırma, işkence ve cinayet suçlarından yargılandığını belirterek, 12 Nisan'da hakkında uluslararası gözaltı emri çıkarıldığını hatırlattı. Bakan Fernandez, “Kaçak Cialceta, baskın yapılan evin tavan arasında bulunan dolapta saklanıyordu. Saha çalışması ve telefon dinlemeleri sayesinde gözaltına alındı" dedi.

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Geçtiğimiz nisan ayında Salta Savcısı Carlos Martin Amad'ın talebi üzerine Yargıç Mariela Gimenez, Cialceta için ulusal ve uluslararası gözaltı emri çıkarmıştı. Cialceta, eski asker ve Peronist lider Jorge Rene Santillan'ın ölümünde payı olmakla suçlanıyor. Santillan, 10 Ağustos 1976'da kukuletalı 5 kişi tarafından 4 çocuğu ve eşinin gözü önünde dövüldükten sonra kaçırılmış, cansız bedenine ise günler sonra ulaşılmıştı. Savcılık, Cialceta’nın söz konusu cinayetle ilgili olarak evi basan 5 kişiyi yönlendirdiğini düşünüyor.

CİNAYET VE İŞKENCELERİN SORUMLUSU

Savcılığın iddiasına göre, Santillan’ın cesedinin bulunduğu Mosconi'ye 20 kilometre uzaklıktaki Acambuco bölgesinde işkence edilmiş başka cesetler de var. Cialceta bu cinayetler ve işkencelerin de sorumlusu olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Arjantin
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