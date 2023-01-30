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Cinayeti canlı yayında itiraf etti! "Karıma son kez sarıldım, öptüm"

30.01.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaklaşık 6 aydır kendisinden haber alınamayan 1 çocuk annesi genç kadının kocası, aylar sonra cinayeti itiraf etti. Katıldığı bir televizyon canlı yayınında itiraflarda bulunan koca, eşini gömdüğü yeri de anlattı. İşte kan donduran haberin detayları...

Cinayeti canlı yayında itiraf etti! "Karıma son kez sarıldım, öptüm"

Denizli'de yaklaşık 6 aydır kendisinden haber alınamayan 1 çocuk annesi genç kadının cesedine ulaşıldı. Öldürdüğü eşinin cansız bedenini son kez sarılıp öptüğünü söyleyen Mithat Kocadağ canlı yayında eşini nereye gömdüğünü tek tek anlattı.

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Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ'dan bir daha haber alınamadı. Aradan geçen bir süre sonra Mine'nin ağabeyi T.K., "Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı." suçlamasıyla, özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına müracaat etti.

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CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Geçen 6 aylık süreçte Mine Kocadağ'dan herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına hız verildi. Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini canlı yayında anlattı.

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EŞİNİ NEREYE GÖMDÜĞÜNÜ TEK TEK ANLATTI

Mine Kocadağ'ı nereye gömdüğünü tarif eden Mithat Kocadağ, canlı yayında şöyle konuştu:

"Gece saat 03.00'da mutfakta tartıştıktan sonra ittirince yere düştü. Kafasını vurdu ve öldü. Saat 05.00'a kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Mutfaktaki yerden kaldıramadım. Mine’nin yüzünü havluyla sildim. Mutfaktan, banyoya götürdüm. Banyoda son kez karıma sarıldım, öptüm. Daha onra yatak odasındaki bazanın altına sakladım cesedi. Sabah saatlerinde duş aldım ve işe gittim. Cesedi bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Cesedi bazanın altından çıkardım çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin aracına koydum, cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00'da otelin yakınına gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım."

(İHA)

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