Çinli çoban güvenlik kamerasından izledi, şaşkına döndü! Bu koyunlar 12 gündür dönüyor

Kuzey Çin'de kaydedilen görüntülerde bir koyun sürüsü 12 gündür daire çizerek hareket ediyor. Tuhaf ve şaşırtıcı gösteri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen koyunların sahibi bu görüntüleri yayınladıktan sonra viral olmayı başardı.

Sosyal medyanın çok konuşulanları arasına giren video hakkında konuşan, koyunların sahibi Miao , ''Güvenlik kamerasından izledim. Önce birkaç koyunla başladı. Daha sonra diğer koyunlar da buna dahil oldu. Şaşkınım'' ifadelerini kullandı.

SADECE 13 NUMARALI AĞILDAN ÇIKAN KOYUNLAR DÖNÜYOR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzlerce koyunun bir daire içinde birbirini takip ettiği görülüyor. Çiftlikte 34 koyun ağılı bulunduğu ancak dönen koyunların yalnızca 13 numaralı ağıldan çıktıkları belirtildi.

BAKTERİYEL BİR HASTALIK NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Koyunların bu şekilde davranmasına ve bu şaşırtıcı görüntüyü ortaya çıkarmalarına neyin sebep olduğu bilinmezken, Listeriosis adı verilen bakteriyel bir hastalığın neden olabileceği iddia ediliyor. Bunun da bozulmuş yiyecek kaynaklı olabileceği söyleniyor.