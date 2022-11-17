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  4. Çinli çoban güvenlik kamerasından izledi, şaşkına döndü! Bu koyunlar 12 gündür dönüyor

Çinli çoban güvenlik kamerasından izledi, şaşkına döndü! Bu koyunlar 12 gündür dönüyor

17.11.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de koyun sürüsünün 12 gün boyunca sürekli daire içinde hareket etmesi duyanı şaşkına çevirdi. Ağılda dairesel bir şekilde hareket eden yüzlerce koyununun 6 Kasım'dan beri saat yönünde döndüğünü söyleyen koyunların sahibi Miao, ''Önce birkaç koyunla başladı. Daha sonra diğer koyunlar da buna dahil oldu. Çok şaşkınım'' ifadelerini kullandı. Koyunların bu şekilde davranmasına neyin sebep olduğu bilinmezken, Listeriosis adı verilen bakteriyel bir hastalığın neden olabileceği iddia ediliyor.

Kuzey Çin'de kaydedilen görüntülerde bir koyun sürüsü 12 gündür daire çizerek hareket ediyor. Tuhaf ve şaşırtıcı gösteri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen koyunların sahibi bu görüntüleri yayınladıktan sonra viral olmayı başardı.

Sosyal medyanın çok konuşulanları arasına giren video hakkında konuşan, koyunların sahibi Miao , ''Güvenlik kamerasından izledim. Önce birkaç koyunla başladı. Daha sonra diğer koyunlar da buna dahil oldu. Şaşkınım'' ifadelerini kullandı.

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SADECE 13 NUMARALI AĞILDAN ÇIKAN KOYUNLAR DÖNÜYOR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzlerce koyunun bir daire içinde birbirini takip ettiği görülüyor. Çiftlikte 34 koyun ağılı bulunduğu ancak dönen koyunların yalnızca 13 numaralı ağıldan çıktıkları belirtildi.

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BAKTERİYEL BİR HASTALIK NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Koyunların bu şekilde davranmasına ve bu şaşırtıcı görüntüyü ortaya çıkarmalarına neyin sebep olduğu bilinmezken, Listeriosis adı verilen bakteriyel bir hastalığın neden olabileceği iddia ediliyor. Bunun da bozulmuş yiyecek kaynaklı olabileceği söyleniyor.

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Çin koyun

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