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  4. Çinli otobüs şoförünün dikkatinden kaçmadı! Anne ve oğlunun intiharını böyle önledi

Çinli otobüs şoförünün dikkatinden kaçmadı! Anne ve oğlunun intiharını böyle önledi

28.10.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaleti'nin Guangzhou kentinde küçük oğluyla köprüden intihar etmeye çalışan bir kadın, yoldan geçen otobüs şoförü tarafından kurtarıldı. Ülkede kahraman ilan edilen şoförün bu hareketi milyonlarca kişi tarafından takdir kazanırken, şirketi tarafından ödüllendirileceği belirtildi.

Çin'de yayınlanan Guangzhou Daily'nin haberine göre bir otobüs şoförü, kadın ve dört yaşındaki oğlunu köprünün pervazından alıp kurtarmasıyla kahraman ilan edildi.

Otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri, sürücü Zhang Zhide'nin Pearl River Köprüsü'nde otobüsten inerek anne oğulu kurtartığı anlar görülüyor.

Videoda, annenin oğlunu bariyerin üzerinden kaldırmaya ve bacağını bariyerin üzerine koymaya başladığını gösteriyor.

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Otobüsteki yolcuların da yardıma koştuğu anlar görülürken, olaydan sonra gazetecilere konuşan 48 yaşındaki Zhang, birkaç saniye içinde bir trajediyi önlemeyi başardığı için mutlu olduğunu söylüyor ve ekliyor: Şimdi düşündüğümde oldukça korkuyorum çünkü korkuluk çok kısa. Geç gelirsem ya da gücüm yetmezse sonuçları hayal bile edilemezdi. Her zaman yüksek derecede teyakkuzdayız. Başkalarına yardım edebiliriz ve bu bana bu işin daha anlamlı olduğunu hissettiriyor.

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MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Zhang'ın eylemi Çin genelinde manşetlere taşındı ve otobüs güvenlik görüntüleri Twitter benzeri Weibo'da 250 milyondan fazla kez izlendi. Şoförün patronu tarafından ödüllendirileceği belirtilirken anne ve oğlunun bir akrabasının evinde olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Çin
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