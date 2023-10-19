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'Cinsel birliktelik yaşamak için...' Kan donduran olayı itiraf etti! 3 kez gidip kontrol etmiş '150 TL verdim kabul etmedi'

19.10.2023 13:27 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da metruk binada cesedi bulunan Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın (67), para karşılığı ilişkiye girmek için tartıştığı M.B. (49) tarafından başına taşla vurularak öldürüldüğü, şüphelinin cinayetin ardından olay yerine 3 kez gidip, kadının yaşayıp, yaşamadığını kontrol ettiği ortaya çıktı.

'Cinsel birliktelik yaşamak için...' Kan donduran olayı itiraf etti! 3 kez gidip kontrol etmiş '150 TL verdim kabul etmedi'

Olay, 10 Ekim'de Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın cesedi, metruk bir binada polis ekiplerince bulundu. Otopside, kadının başına vurulan sert bir cisimle öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mamisheva'nın son olarak cezaevinden izinli çıkan M.B. ile görüştüğünü tespit etti. M.B., cinayet şüphesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Hakkında 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şüphelinin sorgusunda "Banesha Mamisheva ile yaklaşık 8 yıldır tanışıyoruz. Birkaç kez para karşılığında birlikte olmuştuk. O gün parkta alkol aldıktan sonra onunla buluştum. Cinsel birliktelik yaşamak için daha önce gittiğimiz metruk eve gittik. Benden 250 TL istedi. Ben de 150 TL verdim; kabul etmedi. Tartıştık, yumruk atıp, daha sonra başına taşla vurdum. Paraları aldım, olay yerinden ayrıldım. Olayın ardından 3 kez olay mahalline giderek, ölüp ölmediğini kontrol ettim" dediği belirtildi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.B., tutuklandı. (DHA)

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cinayet Trabzon

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