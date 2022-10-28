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Transseksüel yetişkin film yıldızı itirafıyla herkesi şoke etti! “Geçiş ameliyatından sonra cinsel organımı tuvalete attım”

28.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transseksüel yetişkin film yıldızı Emma Rose cinsiyet değiştirme prosedürüne 21 yaşında başladığını söyledi. Cinsiyet değiştirme ameliyatının hayatını tamamen değiştirdiğini ifade eden Rose, invaziv prosedürünün sonrasında cinsel organını tuvalete attığını itiraf ederek herkesi şoke etti.

Transseksüel yetişkin film yıldızı itirafıyla herkesi şoke etti! “Geçiş ameliyatından sonra cinsel organımı tuvalete attım”

Instagram ve YouTube üzerindne yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede 173 bin takipçiye ulaşan yetişkin film yıldızı cinsiyet değiştirme prosedürü hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. İnternetten üzerinden yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve abonelik sistemiyle ilerleyen bir uygulamada cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satarak geçimini sağlayan Rose, testislerinin çıkartıldığı ameliyatın sonrasında cinsel organını tuvalete atarak sifonu çektiğini itiraf etti.

“KİMLİĞİMLE DAHA UYUMLU HİSSETMEK İSTEDİM”

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Pillow Talk podcast'indeki bir röportajda konuşan Rose, “Kimliğimle daha uyumlu hissetmek istedim ve bu ameliyatı oldum. Eski vücudumun bir kısmı alışılmadık bir şekilde öldü. Yeni bedenimle çok mutluyum. Artık tamamen kendim gibi hissediyorum” dedi.

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Cinsiyet değiştirme operasyonunun sonrasında çıkartılan cinsel organının kendisine teslim edildiğini ifade eden Rose, “Hadım edildim. Onlarla ne yapacağımı bilmiyordum. Tıbbi atık olduğu için tuvalete atmaya karar verdim. Geçiş ameliyatından sonra cinsel organımı tuvalete attım. Şimdi son adımda progesteron ve östrojen alıyorum” diye konuştu.

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