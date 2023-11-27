Cinsel hayat itirafı dikkat çekmişti! Seren Serengil'in sevgilisinden de bir itiraf geldi

Son olarak yüzü olduğu programdan apar topar ayrılmasıyla gündeme gelen Seren Serengil özel hayatıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda aldatıldığını ifade ederek ayrılık kararı alan Serengil Mustafa Rahman Tohma ile yeniden barışmıştı.

Mustafa Rahman Tohma ile ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Seren Serengil daha önce cinsel hayatlarına dair de itirafıyla gündeme gelmişti.

Serengil geçtiğimiz aylarda eski eşi Yaşar İpek'le ayrıldıklarında hamile olduğunu ve çocuğunu kaybettikten sonra da uzun süre cinsel ilişki yaşamayacağını sevgilisine söylediğini anlatmıştı.

Serengil, Mustafa Tohma ile cinsel hayatının olmadığını da eklemişti. Bu itiraftan aylar sonra Tohma da evlilik itirafıyla dikkat çekti.

Mustafa Tohma, takipçisinin “Siz evlenin” yorumunu “Biz kalbimizde evliyiz. Seren böyle istiyor ve bende ona saygı duyuyorum” diyerek cevapladı.







