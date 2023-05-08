Cinsel hayat itirafı şoke etmişti! Christina Aguilera göğüslerini sergiledi

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Christina Aguilera seks hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geliyordu.

Başarılı şarkıcı hayatı boyunca 'vajinasını iyi tanıdığını' ve yaşlandıkça daha fazla 'zevk noktası' bulduğunu söylemişti.

"Son 42 yılda vajinamı iyi tanıdım, vajinamın çevresinde orgazm olabileceğim dört farklı yer var ve gerçek bu" diyerek gündeme gelen şarkıcı şimdi de iddialı paylaşımıyla dikkat çekti.

Siyah deri kıyafetiyle pozlar veren Aguilera göğüslerini sergilemekten geri durmadı. Üst üste pozlarını paylaşan şarkıcı oldukça cesurdu.

Şarkıcıya "Kraliçelerin kraliçesi" yorumları yağdı.





