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Cinsel hayatı sıkıntıya sokuyor! Herkeste olabilir

21.09.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genital siğiller hem kadınlarda hem de erkeklerde görülür ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon olan HPV'nin genital belirtileridir. Oluşturduğu lezyonlar aynı zamanda "kondiloma aküminatum" olarak da adlandırılır.

Cinsel hayatı sıkıntıya sokuyor! Herkeste olabilir

Kondiloma aküminatum'a neden olabilen 200'den fazla HPV türü (insan papilloma virüsü) vardır. Özellikle kadınlarda vücutta aynı anda başka HPV tipleri de bulunabileceği için pap-smear ve HPV tipleme gibi testler yapılmalıdır. Genital siğiller, ciltte bazen kızarıklık gibi görünen kahverengi lekelerdir.

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Karnabahar şeklinde bir veya birden fazla siğilde yan yana görünebilir. Siğiller bazen vücuttaki et benleri ile karıştırılabilirler veya hiç görünmezler. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. zer Aras Uluğ, sıklıkla merak edilen genital siğilleri sizler için açıklıyor.

GENİTAL SİĞİLLER İLİŞKİ SIRASINDA DA SORUNA YOL AÇABİLİR

Siğiller genellikle herhangi bir rahatsızlık vermese de bazen cinsel ilişki sırasında sorunlara neden olabilir. Parnertnerle olan cinsel İlişki sırasında kanayabilirler veya sonrasında kaşınabilirler.

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Genital siğil tanısı jinekoloji, dermatoloji ve üroloji muayenesi sırasında hekim tarafından teşhis edilebilir. Özellikle kadınlarda rutin yıllık jinekolojik muayeneler sırasında saptanabilir.

ERKEN TANI MÜMKÜN

Kadınlarda HPV rahim ağzı kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Ayrıca hem kadınlarda hem de erkeklerde anüs ve gırtlak kanserlerine neden olabilmektedir. Tanı ve tedavi için istenebilecek testler ise;

Pap-smear testi: Jinekolojik muayene sırasında vajinanın girişinden özel bir fırça vasıtasıyla örnek alınır. Tamamen acısız bir işlemdir. Rahim ağzında hücresel değişiklikler olup olmadığı belirlenir. Smear testi tek başına kanser tanısı koyulmasında yeterli değildir. Smear testinin pozitif çıkması bir problem olduğuna ve tanıya yönelik diğer testlerin yapılması gerektiğine işaret eder.

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Kolposkopi: Vulva, vajina ve serviksin yani rahim ağzının ışıklı bir büyüteçle incelenmesidir.

Servikal biyopsi: Rahim ağzındaki şüpheli alanlardan ve bazı bölgelerden doku alınarak kansere neden olabilecek hücre değişimleri araştırılır.

HPV DNA testi: Pap-smear'ın anormal çıkması durumunda, HPV'nin var olup olmadığına var ise de kansere neden olan yüksek riskli HPV tiplerinin olup olmadığına yönelik testler yapılır. Kansere neden olma olasılığı araştırılır.
HPV enfeksiyonu var ise tamamen vücuttan temizleyen hiçbir tedavi yolu yoktur. Kondiloma aküminatum tedavisi, lazerle tedavi, kriyoterapi (dondurma) ve elektrokoter ile (yakma) tedavisi uygulanabilir. Küçük siğillerde kremler ve ilaçlar tedavi amaçlı başlanabilir. Siğiller büyükse ve yaygınsa, tedavisi cerrahi olarak ameliyatla çıkarmaktır.

Genellikle anestezi altında siğilleri tek tek cerrahi olarak çıkarılır. Tedavinin temel amacı, siğilin bulunduğu alttaki dokuyu tamamen yok etmektir. Tüm bu tedaviler ile mevcut siğiller iyileşir. Ancak, taşıyıcılık yıllarca sürebilir. Bu nedenle, vücudun bağışıklık sistemindeki değişiklikler nedeniyle siğiller yıllar sonra yeniden ortaya çıkabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hpv (genital siğil) hpv
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