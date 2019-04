Cinsel hayatınızı canlandırmak istiyorsanız asla bu hatayı yapmayın!

Kahve: Ne sıklıkta içtiğimiz vücudunuzun kafeini işleme şeklini etkiler. Aynı zamanda içtiğiniz kahvenin sertliği de önemli. Sert kahveli içecekler gerginliği artırır ve mide sorunlarına yol açabilir.

Çay: Onun yerine çay tercih edin. Kahveden daha az kafein içerir, bu da size midenizde uçuşan o kelebekler konusunda yardımcı olur.

Biftek, kırmızı et: Et yemek özellikle de kötü kokulu gazı tetikleyebilir. Dr. Chey'e göre: "Bağırsakta üretilen kimyasallar nedeniyle kırmızı ete bağlı gaz daha çok kokuludur." Bunun ardındaki neden, gereğinden fazla et yediğimizde et mayalanmak için doğrudan bağırsaklara gider ve burada bazı pis atıklar oluşur.

Balık veya tavuk: Onun yerine balık ya da tavuk tercih edin. Hem genel olarak da az yoğundurlar hem de sindirimleri daha kolaydır.

Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası: Bunlardan fazla miktarlarda yemek oldukça fazla gaza neden olur.

Yeşillikler, salatalık, domates, renkli biberler: İnanın hepsi daha güvenli bir seçim olacaktır.

Lahana: Ccoleslaw salatasına o harika çıtırtıyı verse de bu besin sindirim sistemine ulaştığında mayalanması sonucu bolca gaz oluşturduğu sindirim sistemi açısından kötü haberler başlar. Ayrıca mayonezli sos daha fazla şişkinlik hissetmenize neden olur.