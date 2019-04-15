YEMEK

Cinsel hayatınızı canlandırmak istiyorsanız asla bu hatayı yapmayın!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.04.2019 10:56 | Son Güncelleme

Sorunsuz bir cinsel ilişki yaşamak için ne yediğinizin önemi çok büyük. İşte yurt dışında yapılan bir araştırma ilişki öncesi uzak durulması gereken besinleri açıkladı.

Cinsel hayatınızı canlandırmak istiyorsanız asla bu hatayı yapmayın!

Michigan Üniversitesi profesörü ve İşlevsel Gastrointestinal Hastalıklar Uluslararası Vakfı danışmanı Dr. William Chey, biriyle randevunuz olduğunda uzak durmanız gereken yiyecekleri ve nedenlerini sıraladı.

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Simit: Her ruh haline uygun bu yuvarlak yiyecek, hemen hemen satın alabileceğiniz en yoğun ekmek benzeri ürünlerden biri. Dr. Chey'e göre gluten alerjisi olsun olmasın çoğu kişi buğdayın sindiriminde sorun yaşıyor. Peki ya içine koyulan krem peynir veya sucuk? Sadece karbonhidrat yemenize nazaran yağ ve proteinin bu muhteşem kombinasyonunu vücudunuzun sindirmesi daha uzun sürecek.

Tost: Onun yerine tost tercih edin. Ancak kepekli ve üzerine fazla yağ sürmeden.

omlet

Sosis ve pastırma: Bu etler yağ ile doludur. Chey diyor ki: “Yağlı kahvaltı etlerinin mide ekşimesine ve glisemik indeks problemlerine yol açma riski oldukça yüksek. Özellikle de pastırmanın.

Omlet: Onun yerine omlet tercih edin. Ve eğer işi bir adım daha ileri götürmek isterseniz, omleti sadece yumurta aklarıyla hazırlayın ve içine fazla yağ koymamaya dikkat edin. Bu size yüksek kaliteli bir protein yemeği sunacaktır.

kahveeee

Kahve: Ne sıklıkta içtiğimiz vücudunuzun kafeini işleme şeklini etkiler. Aynı zamanda içtiğiniz kahvenin sertliği de önemli. Sert kahveli içecekler gerginliği artırır ve mide sorunlarına yol açabilir.

Çay: Onun yerine çay tercih edin. Kahveden daha az kafein içerir, bu da size midenizde uçuşan o kelebekler konusunda yardımcı olur.

biftek

Biftek, kırmızı et: Et yemek özellikle de kötü kokulu gazı tetikleyebilir. Dr. Chey'e göre: "Bağırsakta üretilen kimyasallar nedeniyle kırmızı ete bağlı gaz daha çok kokuludur." Bunun ardındaki neden, gereğinden fazla et yediğimizde et mayalanmak için doğrudan bağırsaklara gider ve burada bazı pis atıklar oluşur.

Balık veya tavuk: Onun yerine balık ya da tavuk tercih edin. Hem genel olarak da az yoğundurlar hem de sindirimleri daha kolaydır.

brokoli

Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası: Bunlardan fazla miktarlarda yemek oldukça fazla gaza neden olur.

Yeşillikler, salatalık, domates, renkli biberler: İnanın hepsi daha güvenli bir seçim olacaktır.

lahana

Lahana: Ccoleslaw salatasına o harika çıtırtıyı verse de bu besin sindirim sistemine ulaştığında mayalanması sonucu bolca gaz oluşturduğu sindirim sistemi açısından kötü haberler başlar. Ayrıca mayonezli sos daha fazla şişkinlik hissetmenize neden olur.

Taze yeşil salata: Onun yerine az zeytinyağlı ve sirkeli salatayı tercih edebilirsiniz.

kızartma

Kızartmalar: Patateslerin vücut tarafından sindirimi görece daha kolay olsa da, sorun bunların kızartıldıkları yağda. Yağın midemizi terk etmesi daha uzun sürdüğü için yedikten sonra kendinizi daha tok ve rahatsız hissedersiniz

Fırında patates: Onun yerine fırın patates tercih edilebilir. Hatta ilave besin öğeleri ve ilave lifler için tatlı patates tercih edebilirsiniz.

nachos

Nachos: Bu tortilla cipslerini yapmada kullanılan mısır, sindirim sistemimize daha az zararlı da olsa, üzeri bol soslu nachos yemeye kesinlikle hayır. Neden mi? Çünkü fasulyelerde galaktan adı verilen, sindirilemeyen şekerler bulunur, bu yüzden fasulyeler gaz oluşturma açısından kötü bir şöhrete sahiptirler. Ayrıca içindeki yağlı et hazımsızlığı tetikler, ekşi krema ve peynir laktoz hassasiyeti olan kişilerde şişkinliğe yol açar. Ayrıca bu yiyecekler için soğan ve sarımsakla yapılan guakamol ve salsaare sosları da gaza neden olan diğer iki malzeme.

Sade tortilla cipsi: Dr Chey mısır kepeğinin mayalanabilir nitelikte olmadığını, yani sindirilemeyen tüm mısır liflerinin gaz oluşturmadan sindirim sisteminizden doğrudan geçtiğini belirtiyor.

sarımsaklı

Sarımsaklı ekmek: Çoğu kişi sarımsağın gaza neden olabileceğinin farkında değil. Kokusunu söylemiyorum bile, özellikle de yanınızdaki kişi sarımsak yememişse!

Ekmek sepeti: Ekmek sepetinde gelen diğer her şey sarımsaklı ekmekten daha iyi bir seçimdir, sadece ekmeği soslara batırmaktan kaçının ve varsa esmer ekmekleri tercih edin.

şekerleme

Jöleli şekerlemeler: Dr. Chey diyor ki; "Sindirim sisteminizde yaşayan bakterilere ve vücudunuzun sindirme kapasitesine bağlı olarak jöleli şekerler tam bir felaket olabilir, özellikle de şekersiz olanları." Çoğu markanın jöleli şekerlerinde çoğu kişinin vücudunda düzgün emilemeyen fruktoz bulunur. Ve bu ürünlerin şekersiz olanları çok daha kötü bir tercih, çünkü genelde bu ürünler, insanların sindiriminde emilemeyen ve doğal haliyle idrar söktürücü olarak kullanılan sorbitol isimli şeker alkolü ile tatlandırılırlar.

Onun yerine yağsız patlamış mısır tercih edin.


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