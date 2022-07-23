Cinsel içerikli taciz mesajı atan takipçisini ifşa eden Danla Bilic'ten bir olay paylaşım daha: "Kuduran kudurur!"

Danla Bilic, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Bir Instagram kullanıcısının kendisine attığı taciz mesajını ifşa eden ünlü fenomen Danla Bilic, bu kez Twitter hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

DANLA BİLİC'TEN ÇARPICI PAYLAŞIM

Bundan birkaç yıl önce farklı konsptte çektiği makyaj videolarıyla YouTube'a giriş yapan Danla Bilic adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ülkenin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, esprileri ve eğlenceli kişiliğini yansıttığı yeni bir paylaşımda bulundu.

"BU IŞILTILI HAYATI BİZZAT SEÇTİM"

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu ışıltılı hayatı bizzat seçtim kuduran kudurur"

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Danla Bilic'in bu paylaşımı ile kendisine imrenen kişilere ve fenomenlere göndermede bulunduğunu düşündü.

Danla Bilic'in esprili paylaşımıyla kimi veya kimleri hedef aldığı merak konusu oldu.

TACİZCİSİNİ İFŞA ETMİŞTİ

Danla Bilic, bir süre önce bir sosyal medya kullanıcısının kendisine attığı taciz mesajlarının ekran görüntüsünü yayınlayarak ifşa etmiş ve şahsın fotoğrafını paylaşmıştı.

Cinsel içerikli taciz mesajına Instagram'ın hikaye kısmında "Ne kadar ayıp" notuyla yer veren ünlü fenomenin bu paylaşımı sonrası şahıs hesabını kapatmıştı.





