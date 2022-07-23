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Cinsel içerikli taciz mesajı atan takipçisini ifşa eden Danla Bilic'ten bir olay paylaşım daha: "Kuduran kudurur!"

23.07.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic, cinsel içerikli taciz mesajı atan takipçisini Instagram hesabının hikaye kısmında yaptığı paylaşımlarla ifşa etmişti. Bir anda gündem olan ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic bu kez Twitter'da yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Makyaj konseptli videolarıyla YouTube'a giriş yaptıktan sonra büyük bir hayran kitlesi edinen ünlü fenomen kendisine imrenenlere şaka yollu takıldı. İşte Danla Bilic'in o paylaşımı...

Cinsel içerikli taciz mesajı atan takipçisini ifşa eden Danla Bilic'ten bir olay paylaşım daha: "Kuduran kudurur!"

Danla Bilic, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Bir Instagram kullanıcısının kendisine attığı taciz mesajını ifşa eden ünlü fenomen Danla Bilic, bu kez Twitter hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

DANLA BİLİC'TEN ÇARPICI PAYLAŞIM

Bundan birkaç yıl önce farklı konsptte çektiği makyaj videolarıyla YouTube'a giriş yapan Danla Bilic adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Ülkenin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, esprileri ve eğlenceli kişiliğini yansıttığı yeni bir paylaşımda bulundu.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

"BU IŞILTILI HAYATI BİZZAT SEÇTİM"

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu ışıltılı hayatı bizzat seçtim kuduran kudurur"

Cinsel içerikli taciz mesajı atan takipçisini ifşa eden Danla Bilic'ten bir olay paylaşım daha:

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Danla Bilic'in bu paylaşımı ile kendisine imrenen kişilere ve fenomenlere göndermede bulunduğunu düşündü.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Bikini üstü olay oldu

Danla Bilic'in esprili paylaşımıyla kimi veya kimleri hedef aldığı merak konusu oldu.

Fenomen Danla Bilic göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı! Takipçileri övmeye doyamadı

TACİZCİSİNİ İFŞA ETMİŞTİ

Danla Bilic, bir süre önce bir sosyal medya kullanıcısının kendisine attığı taciz mesajlarının ekran görüntüsünü yayınlayarak ifşa etmiş ve şahsın fotoğrafını paylaşmıştı.

Cinsel içerikli taciz mesajına Instagram'ın hikaye kısmında "Ne kadar ayıp" notuyla yer veren ünlü fenomenin bu paylaşımı sonrası şahıs hesabını kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Danla Bilic taciz
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