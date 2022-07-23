Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Nez sahnede şov yaptı

'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Nez, Cake mosq'un programında cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf ederek şoke etmişti.

Nez açıklamasında "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem" demişti. Bu açıklamasıyla adından söz ettiren Nez geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda seyircilere enfes bir gece yaşattı.

Sahnede yerinde duramayan Nez kalça dansıyla herkesi büyüledi.

İddialı hareketleriyle dikkat çeken Nez'i görenler "On numara dansçı", "Kadın şov yapmayı biliyor" yorumlarında bulundu.



