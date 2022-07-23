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Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Nez sahnede şov yaptı

23.07.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerin bir dönem sahip olduğu jet olduğunu söyleyen şarkıcı Nez geçtiğimiz gün sahnedeydi. Şarkıcı Nez gelen seyircilere dans şov yaptı. Şarkıcı Nez'in iddialı dansı hayranlarını mest etti.

'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Nez, Cake mosq'un programında cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf ederek şoke etmişti.

Nez açıklamasında "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem" demişti. Bu açıklamasıyla adından söz ettiren Nez geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda seyircilere enfes bir gece yaşattı.

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Sahnede yerinde duramayan Nez kalça dansıyla herkesi büyüledi.

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İddialı hareketleriyle dikkat çeken Nez'i görenler "On numara dansçı", "Kadın şov yapmayı biliyor" yorumlarında bulundu.

Şarkıcı Nez'den orgazm ve cinsel ilişki itirafı! "Özel jette..."Şarkıcı Nez'den orgazm ve cinsel ilişki itirafı! "Özel jette..."


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