Cinsel ilişki itirafı sosyal medyayı salladı! “Kocamla sadece yılda iki kez birlikte oluyorum”

Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanan ‘This Morning’ (Bu Sabah) programına konuk olan Sara Collins isimli bir kadın 3 çocuğun babası 28 yıllık eşinin ihanetiyle yüzleştiğinde yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Kocasının bir ilişkisi olduğunu öğrendiğinde onunla sadece iki yılda bir seks yapmayı kabul ettiği için kendini suçladığını ifade eden Collins, eşinin ihanetini ise sosyal medyadaki bir yorumdan çıkarttığını belirtti.

BOŞ BİR TABAK FOTOĞRAFI ELE VERDİ

Kocası Graham’ın yerel bir kafede vegan kahvaltısını bitirdikten sonra boş bir tabağın fotoğrafını koyduğunu dile getiren Collins’in dikkatini gönderinin altındaki “Nefis” yorumu çekti. Yorumun sahibiyle iletişime geçtiğini ifade eden Collins kadının kocasının sevgilisini olduğunu öğrendiğinde derin bir hayal kırıklığı yaşadığı itiraf etti. Kocasıyla yüzleştiğinde adam kadının 4 aydır sevgilisi olduğunu ve hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söyledi.

Aldatılmasının nedenini kendisine bağladığını ifade eden Collins, “Cinsel yaklaşımlarını reddettiğim, yatak odamın kapısını ona kapattığım ve aşk hayatımızla ilgili herhangi bir konuşma yapmayı bıraktığım için kendimi suçladım. Şimdi 52 yaşındayım ve bekarım. Hayatta cinsellikten daha önemli şeylerin olduğunu düşünüyorum” dedi.



