MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsel ilişki orucuna girdiğini itiraf etmişti! Kourtney Kardashian'dan cesur paylaşım

Cinsel ilişki orucuna girdiğini itiraf etmişti! Kourtney Kardashian'dan cesur paylaşım

05.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Travis Barker ile evlenen Kourtney Kardashian'ın keyfi yerinde. Geçtiğimiz aylarda hamile kalmak için farklı yöntemler denediğini ve cinsel ilişki orucu bile tutuğunu açıklayan ünlü TV yıldızı bikinili pozuyla dikkat çekti.

Cinsel ilişki orucuna girdiğini itiraf etmişti! Kourtney Kardashian'dan cesur paylaşım

Kourtney Kardashian ve eşı Travis Barker sık sık gündeme geliyor. Son dönemde çocuk yapmak için her yöntemi deneyen çifti cinsel hayatlarını tamamen değiştirdi. Kardashian, Bustle'a 12 gün boyunca seks yapmadığını söylemişti.

"Aman Tanrım, çılgıncaydı" diyen Kardashian bunun Barker'la cinsel hayatını iyileştirdiğini de açıklamıştı.

hphnşqhq

'Seks orucu'na girdiklerini itiraf etmesiyle gündeme gelen Kourtney Kardashian şu sıralar yine tatilde.

Kourtney Kardashian tatilden bir karesini takipçileriyle paylaştı. Küçük bikini altıyla ayna karşısında poz veren yıldız isim aynı diğer kardeşleri gibi kıvrımlarını sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Özçivit hapisle yargılanıyordu! Flaş kararBurak Özçivit hapisle yargılanıyordu! Flaş karar
Doğallığı ile nam salmıştı! Gören inanamadı Doğallığı ile nam salmıştı! Gören inanamadı
Yarı çıplak masaj yaptırırken iş insanı odaya girmişti! Şoke eden olayda masör konuşunca...Yarı çıplak masaj yaptırırken iş insanı odaya girmişti! Şoke eden olayda masör konuşunca...
Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Dodurga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı

Dodurga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı

Eskort ilanındaki numarayı aradı, hayatının şokunu yaşadı!

Eskort ilanındaki numarayı aradı, hayatının şokunu yaşadı!

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

İlginizi Çekebilir

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Yetişkin film yıldızı anlattı! ''O kadar büyük görünce...''

Yetişkin film yıldızı anlattı! ''O kadar büyük görünce...''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.