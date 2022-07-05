Cinsel ilişki orucuna girdiğini itiraf etmişti! Kourtney Kardashian'dan cesur paylaşım

Kourtney Kardashian ve eşı Travis Barker sık sık gündeme geliyor. Son dönemde çocuk yapmak için her yöntemi deneyen çifti cinsel hayatlarını tamamen değiştirdi. Kardashian, Bustle'a 12 gün boyunca seks yapmadığını söylemişti.

"Aman Tanrım, çılgıncaydı" diyen Kardashian bunun Barker'la cinsel hayatını iyileştirdiğini de açıklamıştı.

'Seks orucu'na girdiklerini itiraf etmesiyle gündeme gelen Kourtney Kardashian şu sıralar yine tatilde.

Kourtney Kardashian tatilden bir karesini takipçileriyle paylaştı. Küçük bikini altıyla ayna karşısında poz veren yıldız isim aynı diğer kardeşleri gibi kıvrımlarını sergiledi.



