Cinsel ilişkiye girerken iç çamaşırınızı çıkarmanıza gerek yok!

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), partnerinin barındırdığı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanmasını önlemek için bir kadının oral seks sırasında giyebileceği ultra ince külotları onayladı.

Los Angeles merkezli bir marka olan firmanın ürettiği külotlar, kadınların oral seksten zevk almasını sağlarken aynı zamanda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (CYBE) koruduğunu iddia etmektedir.

Ürün, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda mustarip olan, oral seks yaparken daha dikkatli olmaları gereken veya oral seksi onlar için endişelendirebilecek başka bir durumu olan kişiler için tasarlanmıştır.

KÜLOTLAR TEK KULLANIMLIK

Ultra ince kumaş tabakası sayesinde cinsel zevki etkilemediği iddia edilen ürün, erkeklerin kullandığı prezervatifler gibi tek kullanımlıktır.

Firmanın sahibi ve ürünün mucidi Melanie Cristol, kadınların bazen istedikleri oral seksi, kolay ve güvenli seçenekleri olmadığı için geri çevirdiklerini fark ettikten sonra ürünü icat ettiğini söyledi.



