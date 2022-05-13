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Cinsel ilişkiye girerken iç çamaşırınızı çıkarmanıza gerek yok!

13.05.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir iç çamaşırı markası kadınlar için ürettiği cinsel hastalıklardan koruma özellikli külot için FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayı aldı. Kadınların oral seks sırasında giyebilecekleri, partnerlerinden kendilerine geçebilecek olan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (CYBE) karşı koruyacak ultra ince külotlar, prezervatifler gibi tek kullanımlıktır. Firma külotla ilgili, eşleri oral seks yaparken kadınlar tarafından güvenle giyilebileceğini ve yine de zevk alabileceklerini belirtiyor.

Cinsel ilişkiye girerken iç çamaşırınızı çıkarmanıza gerek yok!

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), partnerinin barındırdığı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanmasını önlemek için bir kadının oral seks sırasında giyebileceği ultra ince külotları onayladı.

Los Angeles merkezli bir marka olan firmanın ürettiği külotlar, kadınların oral seksten zevk almasını sağlarken aynı zamanda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (CYBE) koruduğunu iddia etmektedir.

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Ürün, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda mustarip olan, oral seks yaparken daha dikkatli olmaları gereken veya oral seksi onlar için endişelendirebilecek başka bir durumu olan kişiler için tasarlanmıştır.

KÜLOTLAR TEK KULLANIMLIK

Ultra ince kumaş tabakası sayesinde cinsel zevki etkilemediği iddia edilen ürün, erkeklerin kullandığı prezervatifler gibi tek kullanımlıktır.

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Firmanın sahibi ve ürünün mucidi Melanie Cristol, kadınların bazen istedikleri oral seksi, kolay ve güvenli seçenekleri olmadığı için geri çevirdiklerini fark ettikten sonra ürünü icat ettiğini söyledi.

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