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Cinsel istismar ile suçlanan doktor tahliye edildi! Meslektaşının ifadesi ortaya çıktı! Başsavcılık iftira davası açacak

08.08.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da geçen ay muayene sırasında cinsel istismara uğradığını öne süren E. Ç.'nin (17) anlattıklarının ardından doktor Ufuk S. (31) tutuklanmıştı. Doktor Ufuk S. ile aynı hastanede görev yapan başka bir doktor ise E.Ç.'nin kendisine yaptığı teklifi savcılık ifadesinde açıkladı. Ufuk S.'nin avukatlarının mahkemeye yaptığı itirazın ardından ise tahliye kararı çıktı. Başsavcılık tarafından E.Ç. hakkında iftira suçundan dava açılacağı da belirtildi. İşte haberin detayları...

Cinsel istismar ile suçlanan doktor tahliye edildi! Meslektaşının ifadesi ortaya çıktı! Başsavcılık iftira davası açacak

Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi olmuştu. Olayın ardından ise doktor Ufuk S. tutuklanmıştı.

DOKTOR FATMA Ç.'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç., savcılığa verdiği ifadede; E.Ç.'nin, Ufuk S.'yi kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu söyledi.

DOKTOR TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Menteşe ilçesinde E.Ç.,'yi muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Ufuk S.'nin tahliyesine karar verildi.

DAVA AÇILACAK

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.Ç., hakkında iftira suçundan kamu davasının açılacağı bildirildi.

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NE OLMUŞTU?

Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. E.S., ifadesinde, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu. Çalıştığım kuaföre müşteri olarak gelen aynı hastanede görevli doktor H. K.'ye konuyu anlattım. 'Sana bu şekilde muayene yapamaz, polise git şikayetçi ol, zaten daha önce de hakkında bu tür şeyler duymuştum' demesi üzerine şikayetçi oldum" demişti.

DOKTORUN İFADESİ

E. Ç.'ye cinsel birliktelik yaşayıp yaşamadığını sorduğunu itiraf eden Ufuk S., "Nedeni de eğer böyle bir durum varsa; teşhisin ve tedavinin bu yönde olacağını düşünmemdi" demişti. Ufuk S. ifadesinde 6 yıldır devlet kadrosunda hekim olarak çalıştığını anlatıp, "Yaklaşık 1 yıldır da uzman çocuk doktoru olarak görev yapıyorum. Görev yaptığım hastanede çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor. Bazen poliklinik bazen de nöbetçi hekim olarak görev yapıyorum. Hakkımda suç duyurusunda bulunan E.Ç.'yi tanımam ve bilmem. İfadesinde belirtmiş olduğu 4 Temmuz'da çocuk polikliniğinde hizmet vermekteydim. Olay gününü kısmen hatırlıyorum. Çocuğu görsem şu anda hatırlamam. Olay günü odaya tek başına girdi. Yakını olup, olmadığını sordum. Dışarı da yakınının olduğunu söyledi. Ancak yakınını çağırmak istemedi. Kendisine şikayetini sorduğumda solunum sıkıntısı olduğunu, nefes almakta zorlandığını ifade etti. Rutin yaptığım şekilde muayene kısmına geçmesini söyledim. Kısa süre sonra hastanın yanına geçtim. Solunum sıkıntısı olduğu için kalbini dinlemek istedim. Bundan dolayı steteskop ile giysisini açmadan kalbini dinleyip, boğazına baktım. Batın muayenesini yapmak için uzanmasını istedim. Hastanın çamaşırını ya da giysisini çıkarmasını istemedim, kendim de çıkarmadım" demişti.
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Elimde eldiven bulunmuyordu. Çocuklar genelde eldivenden ve önlükten korkuyor. Bunun önüne geçmek için önlük ve eldiven kullanmıyorum" diye konuşmuştu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla doktor polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanmıştı.

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ğazına baktım. Batın muayenesini yapmak için uzanmasını istedim. Hastanın çamaşırını ya da giysisini çıkarmasını istemedim, kendim de çıkarmadım" dedi. (DHA)


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