HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cinsel istismar, şiddet, tehdit... 9 aydır evinden çıkamıyor! "Ya açlıktan ya da şiddetten öleceğiz"

Cinsel istismar, şiddet, tehdit... 9 aydır evinden çıkamıyor! "Ya açlıktan ya da şiddetten öleceğiz"

28.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kızlarına cinsel istismarda bulunan eşi M.K.'den (47) boşanmak isteyince şiddete maruz kalan H.K. (38), aldığı tehditler nedeniyle 9 aydır evinden çıkamıyor. Adalet istediğini belirten H.K., “Şikayet ediyorum, uzaklaştırma veriyorlar. Sonra eve gidip, oturuyorum. Nereye kadar evde oturacağım? Nasıl çocuklarıma bakacağım? Ya açlıktan ya da şiddetten öleceğiz" dedi. Babasının yaptıklarını anlatan N.K. (11) ise annesinin cinsel istismar olayını öğrenince baygınlık geçirdiğini söyledi.

Cinsel istismar, şiddet, tehdit... 9 aydır evinden çıkamıyor! "Ya açlıktan ya da şiddetten öleceğiz"

Kayapınar ilçesinde nisan ayında, 26 yıllık evliliğinden 8 çocuğu olan H.K., kızlarının babaları M.K.’nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince boşanmak istedi. Ancak boşanma talebini reddeden M.K., eşi H.K.'yi dövdü. H.K. ve kızları polise giderek şikayetçi oldu. H.K. için koruma kararı verildi, 2 kız da aileden alınarak yurda yerleştirildi.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen M.K., bu sefer de farklı tarihlerde eşinin yaşadığı evin önüne giderek tehditlerde bulundu. H.K., cep telefonu ile M.K.'nin evinin önüne geldiği anları görüntüleyip, İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulaması üzerinden polise ulaşarak durumu bildirdi. Fakat M.K. tehditlerini sürdürmeye devam etti. 9 aydır evden dışarı çıkamayan H.K., hakkında sadece uzaklaştırma kararı verilen ve kendisini ölümle tehdit eden kocası M.K.'nin tutuklanmasını istiyor.

6c738de1208f89ef66e75b3dece59af7

'NEREYE KADAR EVDE KALACAĞIM?'

H.K., 9 aydır eve hapsolduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hastalık veya başka bir şey olduğunda ailem gelip, beni evden götürüyor. Nereye kadar evde kalacağım? 8 çocuğum var, 6'sına bakıyorum. Siirt ve İstanbul'da da okuyan çocuklarım var. Çocuklarımı da tehdit ediyor. Öldüreceğini ve yaşatmayacağını söylüyor. Kızlarım istismar olayını anlattıktan sonra 'ben yapmamışım' dedi. Kızlarımla da yüzleşmiyor. Sürekli bizden, ailesinden bile kaçıyor. Kendini kimseye göstermiyor ama telefonla arıyor. Ayda 1 veya 20 günde bir binanın altına gelip, hakaretler ediyor. 'Silah almışım, senin için aldım. Beynini dağıtacağım ve seni yaşatmayacağım' diyor. Bu süreçten sonra bana 'çocuklar benden değil' dedi. 2 çocuğum evli. 'Onlar dahil hepsine test yapalım' dedim."

98d28e5b0f0212ae6e9f0b5c6bc71ceb

'KOMŞULAR SAYESİNDE BIÇAKLANMAKTAN KURTULDUM'

Eşi M.K.'nin kapıya geldiğinde komşuları sayesinde bıçaklanmaktan kurtulduğunu dile getiren H.K., "Komşularım koluna vurduğu gibi bıçak elinden düştü. Kolumu çevirdi, kırık oluştu. 1,5 ay kolum alçıda kaldı. Kolum halen sakat. Fazla iş yapamıyorum. Hiç hareket edemiyorum. Adalet istiyorum, şimdiye kadar kimse sesini etmedi. Şikayet ediyorum, uzaklaştırma veriyorlar. Sonra eve gidip, oturuyorum. Nereye kadar evde oturacağım? Nasıl çocuklarıma bakacağım? Ya açlıktan ya da şiddetten öleceğiz. Çocuklarımın öksüz kalmasını istemiyorum. Tutuklanmasını ve adalet istiyorum" dedi.

6bd15d866ce711b90c649ce340cf195d

'ÇOK KORKUYORUM'

Babasının yaptıklarını anlatan N.K. (11) ise annesinin cinsel istismar olayını öğrendikten sonra baygınlık geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Polisleri çağırdık, sonra ablam ile ifade verdik. 1,5 ay yurtta kaldık. Annem ile beraber mutluyum, yurda gitmek de istemiyorum. Annem bize iyi bakıyor. Korkuyorum, dışarıya çıktığı zaman bağırma sesleri duyunca annemi vurup öldürdüğünü düşünüyorum. O yüzden çok korkuyorum."

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Alanya’daki o köpek balığı kırmızı listede çıktı!Alanya’daki o köpek balığı kırmızı listede çıktı!
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar kadına şiddet Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Market fiyatlarında dikkat çeken fark!

Market fiyatlarında dikkat çeken fark!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

Yüzlerce pozitif kişiye negatif sonuç

Yüzlerce pozitif kişiye negatif sonuç

Ebu Hanzala destekçileri polislere böyle saldırdı!

Ebu Hanzala destekçileri polislere böyle saldırdı!

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.