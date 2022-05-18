Cinsel istismara uğradığını öne sürdü! Cinayet sanığından şok sözler: Söylediklerini kaldıramadım

Kenan Cesur, geçen yıl 8 Ekim'de, Değirmendere Atatürk Mahallesi'ndeki evinde pompalı tüfekle R.Ç.'yi vurdu. Evden çıkıp, kaçmaya çalışan R.Ç.'nin arkasından giden Cesur, ateş etmeye devam etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.Ç.'nin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Cesur'u pompalı tüfekle birlikte birkaç sokak ilerideki mezarlıkta yakaladı. Adliyeye sevk edilen Cesur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kenan Cesur hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Kenan Cesur, R.Ç.'nin ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

"SÖYLEDİĞİ SÖZLERİ KALDIRAMADIM"

Savunma yapan Cesur, "İfade verdiğimde uyuşturucu etkisindeydim. Bu sebeple maktulü 2 yıl önce öldürmeye karar verdiğimi söylediğim ifade doğru değildir. 2 yıldır öldürmeyi düşünüyor olsaydım şu ana kadar çok kez yapardım. Olay günü 500 TL vererek esrar aldım ve eve giderek içmeye başladım. Gün içinde uyuşturucu ve içki içtim. Bu süre zarfında kahveye gittim. Orada R.Ç. ile karşılaşınca eve geri döndüm. O da peşimden geldi. Küçükken maktulün bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu. Söylediği sözleri de kaldıramadım. Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle de bu olay gerçekleşti. R.Ç.'nin amcası, maktulün bana uyguladığı istismarı biliyor ancak inkar ediyor" dedi.

Avukat savunmaları ve R.Ç.'nin ailesinin şikayetlerini dinleyen mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

DHA

