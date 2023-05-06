Sosyal medya fenomeni göğüs altı dekoltesiyle Instagram’ı alev alev yaktı! Beğeni butonu adeta çöktü

Sosyal medyadan sıklıkla cesur paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Lyna Perez yine limit tanımadığı bir pozlarıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Derin göğüs altı dekolteli pembe hırkasıyla poz veren Perez’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaki yerini aldı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderisinde Perez, pembe göğüs dekolteli hırkasını kot pantolonla tamamlamayı tercih etti. Perez takipçilerine seslendiği gönderisine “Beni sev” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Perez’in güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Senin sevmemek mümkün mü?” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten harika görünüyorsun” yorumunu ekledi.