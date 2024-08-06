Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'da başarısız olan Fransız sporcu Anthony Ammirati'ye yetişkin film sektöründen şaşırtan teklif: 250 bin dolar...

2024 Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlama dalında ilginç bir an yaşandı. 3 Ağustos'ta Fransız sırıkla atlama sporcusu Anthony Ammirati 5.60 metreyi başarıyla aşmıştı. 21 yaşındaki sporcu 5.70 metreden atlamak için hazırlık yaparken tuhaf bir kaza yaşadı. Fransız sporcunun cinsel organı çıtaya çarparak engelin düşmesine olurken Ammirati'nin final hayalleri de sona erdi.

Olayın sosyal medyada gündem olmasından sonra TMZ Sports'un haberine göre, yetişkin sitesi CamSoda'nın başkan yardımcısı Daryn Parker'ın, 21 yaşındaki sporcuya "yeteneklerini" göstermesi için altı haneli bir teklif gönderdiği bildirildi.

250 BİN DOLARLIK TEKLİF

Mektubun bir kopyasını aldığını iddia eden TMZ Sports'a göre Parker , Ammirati'ye, "Bana kalsa, herkesin gördüğü şey için seni ödüllendirirdim; yani belden aşağı yeteneğin. Kasık odaklı aktiviteleri seven biri olarak, 60 dakikalık bir web kamerası şovu karşılığında size 250.000 dolara kadar teklifte bulunmaktan mutluluk duyarım. Bu şovda, elbette çapraz çubuk hariç hünerlerinizi sergileyeceksiniz" ifadelerini kullandı.