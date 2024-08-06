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    4. Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'da başarısız olan Fransız sporcu Anthony Ammirati'ye yetişkin film sektöründen şaşırtan teklif: 250 bin dolar...

    Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'da başarısız olan Fransız sporcu Anthony Ammirati'ye yetişkin film sektöründen şaşırtan teklif: 250 bin dolar...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.08.2024 15:01
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    Fransız sırıkla atlama sporcusu Anthony Ammirati, madalya kazanma umutlarının acı bir şekilde suya düşmesinin ardından sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. 21 yaşındaki sporcu cinsel organının çıtaya çarparak düşürmesiyle başarısız oldu. Sosyal medyada o an çok konuşulurken Fransız sporcuya 250 bin dolarlık yetişkin film teklifi geldiği iddia edildi.

    Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'da başarısız olan Fransız sporcu Anthony Ammirati'ye yetişkin film sektöründen şaşırtan teklif: 250 bin dolar...

    2024 Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlama dalında ilginç bir an yaşandı. 3 Ağustos'ta Fransız sırıkla atlama sporcusu Anthony Ammirati 5.60 metreyi başarıyla aşmıştı. 21 yaşındaki sporcu 5.70 metreden atlamak için hazırlık yaparken tuhaf bir kaza yaşadı. Fransız sporcunun cinsel organı çıtaya çarparak engelin düşmesine olurken Ammirati'nin final hayalleri de sona erdi.

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    Olayın sosyal medyada gündem olmasından sonra TMZ Sports'un haberine göre, yetişkin sitesi CamSoda'nın başkan yardımcısı Daryn Parker'ın, 21 yaşındaki sporcuya "yeteneklerini" göstermesi için altı haneli bir teklif gönderdiği bildirildi.

    250 BİN DOLARLIK TEKLİF

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    Mektubun bir kopyasını aldığını iddia eden TMZ Sports'a göre Parker , Ammirati'ye, "Bana kalsa, herkesin gördüğü şey için seni ödüllendirirdim; yani belden aşağı yeteneğin. Kasık odaklı aktiviteleri seven biri olarak, 60 dakikalık bir web kamerası şovu karşılığında size 250.000 dolara kadar teklifte bulunmaktan mutluluk duyarım. Bu şovda, elbette çapraz çubuk hariç hünerlerinizi sergileyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

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    Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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