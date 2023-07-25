Cinsel organına taktığı çelik halkayı çıkartamayınca hastanelik oldu! İki saatlik operasyonla kurtuldu

Tayland’ın Pattaya bölgesindeki bir hastane 52 yaşındaki bir hastalarına yardım etmek için çelik kesme aleti talebiyle Swang Borriboon Kurtarma Ekibine ulaştı . ThaiRath'a göre hasta penisinin etrafında sıkışan çelik halka nedeniyle şiddetli bir ağrı çekiyordu.

2 SAAT SÜRDÜ

Kurtarma ekibi, çelik halkanın çapının yaklaşık altı ila yedi santimetre olduğunu ve halkanın etrafının 2 saat süren çalışmanın ardından kesildiği belirtildi. Uzmanlar benzer vakalara karşı hastaları uyararak cinsel organda sıkışan halkanın kan dolaşımını yavaşlatabileceğini belirttiler.