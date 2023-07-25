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    4. Cinsel organına taktığı çelik halkayı çıkartamayınca hastanelik oldu! İki saatlik operasyonla kurtuldu

    Cinsel organına taktığı çelik halkayı çıkartamayınca hastanelik oldu! İki saatlik operasyonla kurtuldu

    25.07.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aslen İsveçli olan ismi açıklanmayan 52 yaşındaki adam Tayland’ta cinsel deneyimini arttırmak için cinsel organına çelik bir halka takmaya karar verdi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmeyince adama çelik halkayı cinsel organından çıkartmayı başaramadı. Hastanede iki saatlik cerrahi operasyonla çelik halka sıkıştığı yerden çıkartıldı.

    Tayland’ın Pattaya bölgesindeki bir hastane 52 yaşındaki bir hastalarına yardım etmek için çelik kesme aleti talebiyle Swang Borriboon Kurtarma Ekibine ulaştı . ThaiRath'a göre hasta penisinin etrafında sıkışan çelik halka nedeniyle şiddetli bir ağrı çekiyordu.

    2 SAAT SÜRDÜ

    Kurtarma ekibi, çelik halkanın çapının yaklaşık altı ila yedi santimetre olduğunu ve halkanın etrafının 2 saat süren çalışmanın ardından kesildiği belirtildi. Uzmanlar benzer vakalara karşı hastaları uyararak cinsel organda sıkışan halkanın kan dolaşımını yavaşlatabileceğini belirttiler.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland cinsel organ

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