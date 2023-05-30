Görüntüler şaşkına çevirdi! Çevrelerindekilere aldırış etmeyen çift dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

İngiltere’deki bir müzik festivali sırasında kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada ilgi odağı olmayı başardı. Kimliği belirsiz çift kameraya kaydedildiklerinden habersiz bir şekilde dönme dolapta cinsel ilişkiye girmeye başladı. O anlar sosyal medyada ifşa edilince kullanıcıların tepkileri de gecikmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu insanların gerçekten nesi var? Çevrede bu kadar çok insan verken neden bunu yapıyorlar?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnsanlar gerçekten çıldırmış olmalı” yorumunu yaptı.