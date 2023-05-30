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  4. Görüntüler şaşkına çevirdi! Çevrelerindekilere aldırış etmeyen çift dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

Görüntüler şaşkına çevirdi! Çevrelerindekilere aldırış etmeyen çift dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

30.05.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’deki bir müzik festivali sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaramayı başardı. İsmi açıklanmayan bir çiftin çevrelerindekilere aldırış etmeden bir dönme dolapta cinsel ilişkiye girdikleri anlar şaşkınlık yarattı. Söz konusu görüntüleri bir gören bir daha baktı.

Görüntüler şaşkına çevirdi! Çevrelerindekilere aldırış etmeyen çift dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

İngiltere’deki bir müzik festivali sırasında kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada ilgi odağı olmayı başardı. Kimliği belirsiz çift kameraya kaydedildiklerinden habersiz bir şekilde dönme dolapta cinsel ilişkiye girmeye başladı. O anlar sosyal medyada ifşa edilince kullanıcıların tepkileri de gecikmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu insanların gerçekten nesi var? Çevrede bu kadar çok insan verken neden bunu yapıyorlar?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnsanlar gerçekten çıldırmış olmalı” yorumunu yaptı.

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cinsel ilişki İngiltere dönme dolap

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