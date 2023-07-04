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Çocuğa cinsel istismar suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla birden yakalandı... Savunması herkesi şaşkına çevirdi

04.07.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşındaki Jeremy Guthrie isimli bir adam, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etme suçundan polis tarafından aranıyordu. New Mexico otoyolunda şüpheli bir şekilde araç kullandığı için trafik polisler tarafından yakalanan Guthrie’nin aracında 6 çocukla birlikte olduğu ortaya çıktı. Guthrie, çocukların arkadaşı olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

Çocuğa cinsel istismar suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla birden yakalandı... Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 41 yaşındaki Jeremy Guthrie isimli bir adam New Mexico otoyolunda sürüş sırasında tuhaf davranışlar sergilediği için polisler tarafından durduruldu. Memurlar aracın kapısını açtığında ise arabanın içinde arka koltukta oturan 6 çocuk gördü. Aracından inmesi istenen Guthrie’nin elinde alkol şişesi bulunması ve pantolonunun düğmelerinin açık olması üzerine polisler araştırmalarını derinleştirdi. Guthrie’nin daha öncesinde 12 yaşındaki bi kız çocuğuna cinsel istimarda bulunma suçundan arandığını fark eden polisler adamı anında tutukladı.

İKİZ KARDEŞİ DE ARABADAYMIŞ

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Guthrie’nin 12 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekten suçlandığı belirtilirken 41 yaşındaki adamın aracında bulunan 6 çocuktan birininde daha öncesinde Guthrie’nin kurbanlarından birinin ikiz kardeşi olduğu belirtildi. Arabada bulunan ikiz kardeşi zanlının kendisine müstehcen mesajlar attığını ve kız kardeşini çok sevdiğini söylediğini ifade etti.

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Kızların büyükannesi ise torunların başına gelen olaydan sonra büyük bir travma yaşadığını söyleyerek 41 yaşındaki Jeremy Guthrie’nin hasta bir insan olduğunu belirtti. Zanlı tutuklanırken hala yargılanmayı bekliyor.

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