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Cinsel organına taktığı halka yüzünden hastanelik oldu! Uzmanlar penis büyütme eylemleri konusunda uyardı...

09.06.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ın Chiang Mai eyaletinde cinsel organını büyütmek isteyen bir adamın başvurduğu yöntem şaşkınlık yarattı. Cinsel organını büyütmek için çelik bir halka yerleştiren 29 yaşındaki adam hastanelik oldu. Cerrahi operasyonla çelik halka çıkartıldı ancak uzmanlar erkek hastaları bu tarz eylemler konusunda uyardı.

Cinsel organına taktığı halka yüzünden hastanelik oldu! Uzmanlar penis büyütme eylemleri konusunda uyardı...

Tayland’ın kuzeyindeki Chiang Mai eyaletinde bulunan Nakhonping Hastanesi'ne cinsel organının boyutunu büyütmek için taktığı çelik halkayı çıkartmayı başaramayan bir hasta başvurdu. 29 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta penisinin büyümesine yardımcı olacağına inandığu için bir hafta boyunca cinsel organının tabanına çelik bir halka yerleştirdi. Halkayı çıkartmayı başaramayan adam çareyi doktora başvurmakta buldu.

İRİNLİ BİR YARAYA DÖNÜŞTÜ

Halka sıkıştığı için cinsel organı şişerek rengini değiştiren ve halkın etrafındaki bölgenin enfeksiyon kaparak yaraya dönüşmesi üzerine adam tıbbi yardım istedi. Praphon Piamanan adlı bir üroloji cerrahı halkayı dikkatlice keserek başarıyla çıkardı. Hasta şu anda hastanede bakım altında ve yaranın düzgün bir şekilde iyileşmesini sağlamak için birkaç gün orada kalması bekleniyor.

Ürolog Piamanan penis büyütme yöntemlerini çevreleyen yaygın mitler hakkında ciddi endişelerini dile getirdi. Cinsel organ büyütme amacıyla yüzük takmanın ya da çeşitli alet ve ilaçlar kullanmanın kalıcı cinsel işlev kaybı, doku ölümü (nekroz) veya yetersiz kan dolaşımına bağlı enfeksiyon gibi ciddi sonuçları olabileceğini vurguladı. Aşırı durumlarda doktor amputasyonun gerekli hale gelebileceğini de söyledi.

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