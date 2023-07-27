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  4. Cinsel organını çıkardığını fark ettiler "Sapık var" Mide bulandıran taciz! Suriyeliye mahalleliden dayak

Cinsel organını çıkardığını fark ettiler "Sapık var" Mide bulandıran taciz! Suriyeliye mahalleliden dayak

27.07.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da, iddiaya göre köpeklerini gezdirmeye çıkan iki kadını taciz ettiği fark edilen kişi, mahalleli tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu ile görüntülendi. Taciz şüphelisinin Suriyeli olduğu öğrenilirken mahalledeki vatandaşların, bir aracın arkasına gizlenip kadınları gözetleyen şahsın cinsel organını çıkardığını fark ettikleri kaydedildi.

Dehşete düşüren olay, Pazartesi günü gece saatlerinde, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olduğu öğrenilen A.A.M., sokakta köpeklerini gezdiren iki kadını takip etti. Şüpheli daha sonra park halindeki bir aracın arkasında gizlenerek, sohbet eden kadınları gözetlemeye başladı.

CİNSEL ORGANINI ÇIKARDIĞINI FARK ETTİLER

Bu sırada oradan geçen birkaç kişi, aracın arkasında gizlenen şüphelinin cinsel organını çıkardığını fark etti.

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"SAPIK VAR" DİYE BAĞIRDILAR

Kadınlar ise durumu fark ettiklerinde, "Sapık var" diye bağırdı.

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MAHALLELİ, YAKALAYIP TARTAKLADI

Kadınların bağırması üzerine kısa sürede toplanan mahalleli, A.A.M.'yi yakalayıp tartaklamaya başladı. Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Avcılar Polis Merkezi'ne götürülerek polise teslim edildi.

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İki kadından biri, şüpheliden şikayetçi olduğunu belirtirken Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan, 'Hayasızca Hareketlerde bulunmak' ve 'Cinsel taciz' suçlarından hakkında işlem yapılan şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Avcılar taciz suriyeli

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