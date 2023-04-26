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  4. Cinsel organının bir kısmını kesti! Kutunun içine koyup alışveriş merkezinde satmaya çalıştı

Cinsel organının bir kısmını kesti! Kutunun içine koyup alışveriş merkezinde satmaya çalıştı

26.04.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’da yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. 32 yaşındaki bir adam ismi açıklanmayan 68 yaşındaki bir başka adamın cinsel organından bir parça kesti. Cinsel organdan kestiği parçayı bir kutuya koyan 32 yaşındaki adam bir alışveriş merkezinde bunu satmaya çalıştı. Polislerin tutukladığı adam yasa dışı olarak insan dokusu bulundurmakla suçlanarak mahkemeye çıktı.

Cinsel organının bir kısmını kesti! Kutunun içine koyup alışveriş merkezinde satmaya çalıştı

Güney Afrika’nın Fingoland bölgesindeki bir alışveriş merkezinde bir erkek cinsel organından kesilen parçayı satmaya çalışan 32 yaşındaki ismi açıklanmayan adam dikkatleri çekti. Yerel haber kanalı News24, 32 yaşındaki adamın Butterworth Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldığını ve burada yasa dışı insan dokusu bulundurmakla suçlandığını bildirdi.

RIZASI OLMADAN ALINMIŞ

Polis sözcüsü Memur Majola Nkohli yaptığı açıklamada ise, “Ön araştırmalar cinsel organ parçasının 68 yaşındaki bir adamdan rızası olmadan alındığını ortaya koydu. Adamın şu an hastanede tedavi altında olduğunu biliyoruz. Hem şüphelinin hem de kurbanının ismi şimdilik gizli tutuyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel organ güney afrika

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