Cinsiyet değiştiren eski istihbarat ajanına para cezası! ‘Devlet sırrı ihlali’ nedeniyle ülkeden ayrılması engellendi

Rusya istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) 12 yıl görev yaptıktan sonra 2020 yılında cinsiyet değiştirmeye karar veren Yüzbaşı Alexander Chumakov operasyonun ardından Katherine Mayers kimliğini almıştı. Rus haber sitesi Mediazona'da yer alan habere göre, Meksika’ya gitmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanan Mayers ulusal güvenliği ihlal etmekle suçlandı ve 300 bin ruble (yaklaşık 90 bin TL) para cezasına çarptırdı.

2026 YILINA KADAR RUSYA’DA KALMAK ZORUNDA

Rusya yasalarına göre mevcut ve eski FSB görevlileriyle, gizli bilgilere erişim hakkı bulunan kamu görevlileri ve askeri yetkililer yurtdışına seyahat edemiyor. Bu kişiler ancak askeri nedenlerle yurt dışına çıkabiliyor. Mayers, cinsiyet değiştirmesi nedeniyle ölüm tehdidi aldığını ve can güvenliğinin bulunmadığını söyleyerek Rusya’yı terk etmek istemişti. Güvenlik güçleriyle iş birliği yaparak suçunu kabul eden Mayers’in 2026 yılından sonra Rusya’dan çıkışına yasal olarak izin verilebilecek.