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Eski Rus güvenlik ajanının ifadeleri gündem yarattı! “Özel kuvvetlerde gayler ve lezbiyenler...”

19.01.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj sanatçısı olarak kariyerine başlamadan önce, on yıldan fazla bir süredir Rusya'nın en üst düzey iç güvenlik servisi için çalışan 30 yaşındaki Katerina Myers, toplumsal ayrımcılıkla mücadele etmek için açıklama yapmaya karar verdi. Myers önyargılarla mücadele etmek için bu adımı atmak istediğini söyledi.

Eski Rus güvenlik ajanının ifadeleri gündem yarattı! “Özel kuvvetlerde gayler ve lezbiyenler...”

30 yaşındaki Katerina Myers, yerel haber sitesi Znak tarafından yayınlanan bir makalede, Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) bir parçası olarak sınır muhafızı olarak çalışırken yaşadığı erkekten kadına geçiş ve hormon replasman tedavisi deneyimini paylaştı. Cinsiyet değiştirme operasyonunun sonrasında sosyal medya hesaplarından yeni kimliğini duyuran Myers, “Bu ayrımcılık sistemiyle savaşmak istiyorum” diyerek kendi deneyiminin ayrıntılarını anlatmak istediğini dila getirdi.

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“ÖZEL KUVVETLERDEN AYRILDIM”

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Özel kuvvetlerde gay ve lezbiyen çok sayıda çalışanın olduğundan söz eden Myers, “Özel kuvvetlerde benim gibi birçok insan var. Gayler ve lezbiyenler de var. Bu onları gerçekten kötü işçiler mi yapıyor? Önyargıların yıkılmasını ve insanların damgalanmamasını istiyorum” dedi.

Myers, FSB'de çalışmaya devam etmek istediğini ancak bunun imkansız olduğunu söyledi. Myers, cinsiyet değiştirme ameliyatının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra 2021 senesinde FSB’den ayrıldığını ifade etti. Şimdilerde ise Myers, makyaj sanatçısı olarak çalışıyor ve Moskova’da yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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