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Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, Türk lirasını klozete atmıştı! İşte istenen hapis cezası

18.11.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirip yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Can Raun Türk lirasını klozete atınca gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından bırakılan Mika Can için istenen ceza belli oldu. Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni için savcılık 7 yıl 6 ay hapis isteminde bulundu.

Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, Türk lirasını klozete atmıştı! İşte istenen hapis cezası

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un 100 TL’yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler gündeme geldi ve sosyal medyada tepki toplamıştı. Mika Can Raun hakkında devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan soruşturma başlatıldı. Mika Can Raun gözaltına alınmıştı. Fenomen hakkında istenen ceza belli oldu.

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İddianamede, şüpheli Mikail Can Kurnaz'ın Atatürk'ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk Bayrağı'na yönelik aşağılama kastı ile hareket ettiği belirtildi.

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HAPİS İSTEMİ

Savcılık, fenomenin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Hazırlanan iddianamede, Mika Raun'un müzik eşliğinde elindeki 100 TL'lik banknotu önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve eline aldığı 100 TL'lik banknotu klozete doğru atıp sifona bastığı anlatıldı. Bu anları çektiği videoda ise, "100 TL'yi niye attın, üstüne bastın diyenler için aşkom, yani insanlar Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor, bir şey olmuyor. Ben ülkemizin kanalizasyonuna 100 lira kazandırdım suç mu?" şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.

Önce geceliğini giyip bacağını kaldırdı sonra... Önce geceliğini giyip bacağını kaldırdı sonra...

Şüpheli savunmasında, görüntülerin kendisine ait olduğunu, 100 TL'lik banknotu tuvalete atmayıp yere bıraktığını, takipçileri ile etkileşim kurmak için böyle bir paylaşım yaptığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.


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