Cinsiyet değiştirip 500 bin TL harcadı! Beren Güney yaptırdığı operasyonları geri alıyor

Cinsiyet değiştiren isimlerden biri de Beren Güney. Sosyal medya fenomeni olan ve bazı sporcuların kendisine attığı mesajları ifşa eden Beren Güney, 30'a yakın ameliyat oldu, bir dizi operasyonlar geçirip bu operasyonlar için de 500 bin TL harcadı.

Beren Güney'in değişimi herkesi şaşkına çevirmişti. Kendiyle çok fazla oynayan ve sık sık estetik yaptıran Beren Güney'den bomba itiraf geldi.

"GERİ DÜZELTTİM" AÇIKLAMASI

Beren Güney "Çok değişmişsin" diyen bir takipçisine "Yüzümdeki tüm dolguları eritip aşırı duran cerrahi işlemleri geri düzelttim" dedi.

Güney ayrıca yüz germe operasyonları dışında yüzünde çene implantı kaldığını da söyledi.





