Cinsiyet değiştirip erotik filmlerde oynamıştı! Türkiye'nin ilk trans oyuncusu Emel Aydan'ın ilginç hikayesi

Yeşilçam'ın ateşli yıldızı Emel Aydan, uzun yıllar gerçek kimliğini gizleyerek yaşadı. Rol aldığı cinsel içerikli filmlerle akıllara kazınan Emel Aydan, cinsiyet değiştirdikten sonra şöhret kapılarını araladı.

1951 yılında İstanbul'da doğan Emel Aydan'ın cinsiyet değiştirmeden önceki adı Erdoğan Kaşif'ti. Gösteri sanatçısı Hüseyin Kaşif ve striptizci Nur Ay'ın oğlu olarak dünyaya gelen Erdoğan Kaşif, kadın olmak istediğini fark edince, İtalya'da cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

Kadın olduktan sonra adını Emel Aydan olarak değiştiren yıldız, bir süre İsviçre'de striptizcilik yaptı.

Türkiye'ye döndükten sonra gerçek kimliğini gizlemeyi tercih eden Emel Aydan, 20'den fazla erotik filmde rol aldı.

Ünlü şarkıcı Adnan Şenses'in, trans olduğunu rol arkadaşlarından bile saklayan Emel Aydan'a bir dönem aşık olduğu iddia edilmişti.

Ah Nerede Vah Nerede filminde birlikte rol aldığı Gazanfer Özcan, Emel Aydan'a ''Sen Hüseyin'in oğlu değil misin?'' sorusunu yöneltince, Aydan'ın gerçek kimliği ortaya çıkmıştı.

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'yle porno ve pornoya yakın filmlerin üretimi yasaklandı. Yasaklarla birlikte sonra eren seks furyası, dönemin oyuncularını da zor durumda bıraktı. Oyunculuğu bırakma kararı alan Emel Aydan, uzun bir süre gece kulüplerinde çalıştı.

Şimdilerde 70 yaşında olan Emel Aydan, Türk sinemasının LGBTİ öncüsü olarak kabul edilir.



