Cinsiyet değiştirmişti! Çukur'un Timsah Celil'i son halini paylaştı

Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz hayatına dair önemli bir karar almıştı ve trans olduğunu açıklamıştı. Cİnsiyet geçirme sürecine giren ve çeşitli ameliyatlar olan Meli Bendeli sosyal medyadan zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

MASRAFLARINI AÇIKLAMIŞTI

'Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var" açıklamasında bulunan başarılı oyuncu süreçte maddi boyutunu halledebilirse Tayland'a gidip ameliyat olmak istediğini söylemişti.

1 ayda 5 ameliyat olan ve 8 saat boyunca ameliyathanede kaldığını söyleyen Meli Bendeli son halini paylaştı. Elbisesiyle poz veren başarılı oyuncuya hayranlarından beğeni geldi.

Meli Bendeli daha önce verdiği pozlar sebebiyle eleştiri de almıştı.





