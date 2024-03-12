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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Çukur'un Timsah Celil'i son halini paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Çukur'un Timsah Celil'i son halini paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2024 09:29
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Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değişimi sonrası hayatına Meli Bendeli olarak devam etme kararı almıştı. Başarılı oyuncu son halini paylaşarak beğeni topladı.

Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz hayatına dair önemli bir karar almıştı ve trans olduğunu açıklamıştı. Cİnsiyet geçirme sürecine giren ve çeşitli ameliyatlar olan Meli Bendeli sosyal medyadan zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

MASRAFLARINI AÇIKLAMIŞTI

'Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var" açıklamasında bulunan başarılı oyuncu süreçte maddi boyutunu halledebilirse Tayland'a gidip ameliyat olmak istediğini söylemişti.

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1 ayda 5 ameliyat olan ve 8 saat boyunca ameliyathanede kaldığını söyleyen Meli Bendeli son halini paylaştı. Elbisesiyle poz veren başarılı oyuncuya hayranlarından beğeni geldi.

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Meli Bendeli daha önce verdiği pozlar sebebiyle eleştiri de almıştı.

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