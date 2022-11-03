Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz eline oyuncak bebeği alıp... 'Evleneceğim senle...'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz yarışmadan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Hayatına Doruk olarak devam eden yarışmacı Sevda Demirel'den sonra Gizem Sertyalçın ile aşk yaşamaya başladı.

Sevgilisiyle yatak pozları veren Doruk Doğrusöz son olarak eline bir oyuncak bebek alıp sevgilisine seslendi.

Neslihan Doğrusöz olarak tanınan yarışmacı paylaşımında "Bana bak Gizem!

Evleneceğim seninle diyorum, bunu o kızıl kafana sok" dedi.

Eski yarışmacının paylaşımını görenler "Yenge bu çocukla evlen iyice kafayı bozdu" yorumlarında bulundu.



