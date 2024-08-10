Çıplak adam gördükten sonra büyük ikramiyeyi kazandılar! Rüya tabirlerinden şanslı numaraları öğrendiler

MYNET|DIŞ HABERLER Taylandlı ismi açıklanmayan iki talihli rüya tabiri sitesine başvurarak piyangoda altı milyon baht (yaklaşık 5 milyon 701 bin TL) kazandı. İş arkadaşlarıyla kutlama yapan ikili artık borçlarını ödeyebildiğini söyledi. Kanal 3'ten gazetecilere açıklama yapan ikili, kalan paranın çocuklarının eğitimine aktarılacağını söyledi.

Sosyal medyadan yaptıkları açıklamada çift, "İkimiz de aynı anda rüyamızda çıplak bir adam gördük ve bunu rüya tabirlerinde araştırmaya karar verdik. Bunu bir numeroloji sitesinde rüyalarını yorumlamak için kullandık. Büyük ikramiyeyi kazandık" dedi.