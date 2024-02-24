Anneannesi duruma müdahale etti! Torununun arkadaşına eski sevgilisine yazmaması için Kur'an'a el bastırttı... "Bir daha yazmayacağım"

Sosyal medyada kullanıcıların birbirinden ilginç görüntüleri viral olmaya devam ediyor. Son olarak torununun arkadaşının toksik ilişkisine müdahale eden bir anneannenin yöntemi gündem oldu. Sosyal medyada o anlar, "Exe yazmamam için arkadaşımın anneannesi nasıl Kur'an'a el bastırıyor. Oynat bakalım" notuyla paylaşıldı.

Arkadaşının anneannesinin eski sevgilisine yazmaması ve aramaması için kendisine uygulattığı yöntemi sosyal medyadan paylaşan genç kız viral oldu. O anlarda anneannenin, "Sağ elini ver konuşma. Bir daha Arda'ya yazmayacaksın. O sana yazmadığı müddetçe sen ona yazmayacaksın. Yemin ediyor musun? Aramayacaksın. Yazmak ne aramak ne aynı kapıya çıkıyor. Bir daha Arda'ya ne yazacaksın ne arayacaksın. Bir daha bunu yaparsan hiçbir işin rast gitmesin" sözleri gündem oldu.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken yorum ve beğeniler de peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bana uygulanması gereken tarife" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Arkadaşlarımın anneannelerinden beklediğim perfomans" yorumunu yaptı.







