Sosyal medyada kendisinin paylaşmadığı fotoğraflarını gördü! Yapay zekayla bambaşka bir görüntü oluşturulmuş... 'Gerçeğinden ayırt etmez imkansız'

Kendi deneyimini paylaşmanın benzer şeyleri yaşayanlara yardımcı olacağını ve başkalarının verilerinin çalınmasını önleyeceğini umduğunu belirterek videoya başlayan Jewel, "Gelecekte birilerinin başına gelmesine engel olmak için buraya gelip başıma gelen bir şey hakkında konuşmak istedim" ifadelerini kullandı. Genç kadın, birkaç ay önce Instagram'da tanımadığı bir adamdan, Reddit'te paylaşım yapıp yapmadığını soran bir mesaj aldığını anlatarak herkesi sosyal medyada güvenli olması konusunda uyardı.
Instagram hesabına tanımadığı bir erkekten gelen mesajı gördüğünü ancak mesajın bir aldatmaca ya da flört etmeye çalışan biri olduğunu varsayarak mesajı görmezden gelmeye karar verdiğini ifade eden Jewel, birkaç ay sonra adamdan başka bir mesaj daha alınca durumun ciddiyetini anladı.
Adamın ikinci mesajında, "Hey, sizi rahatsız ettiğim için gerçekten özür dilerim. Sadece birisinin bilgilerinizi Reddit'e sızdırdığını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandığını belirten Jewel, anında "Sızdırılacak bir şey yok. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum" diye yanıt verdi.
Adamın internete ait olmayan fotoğrafları ortaya çıkarmak için yüz tanıma teknolojisini kullanan bir şirkette çalıştığını iddia ederek, "Üzerinde sizin yüzünüzün olduğu bir resim bulduk ve bunun gerçek mi yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulduğunu bilmiyorum" dediğini söyleyen Jewel, Reddit üzerinden paylaşılan fotoğrafları gördüğünde ise şaşkına döndüğünü söyledi.
Sadece 80 takipçinin bulunduğu Instagram hesabından görüntülerin aldığını söyleyen Jewel, "Bana yapay zeka tarafından oluşturulan aynadan çekilen çıplak bir fotoğrafımı gönderdi. İnsanların bunun olup bittiğinin farkında olmasını istiyorum" dedi.