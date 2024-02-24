Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medyada kendisinin paylaşmadığı fotoğraflarını gördü! Yapay zekayla bambaşka bir görüntü oluşturulmuş... 'Gerçeğinden ayırt etmez imkansız'

    Sosyal medyada kendisinin paylaşmadığı fotoğraflarını gördü! Yapay zekayla bambaşka bir görüntü oluşturulmuş... 'Gerçeğinden ayırt etmez imkansız'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.02.2024 15:27
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta 'jewelspringer' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jewel ismindeki bir kadın yapay zekayla oluşturulan fotoğraflarını gördüğünde şaşkına döndüğünü anlattığı bir paylaşım yaptı. Bir adamın kendisine Reddit'te fotoğraflarını gördüğünü söylemesi üzerine şaşırdığını dile getiren Jewel, "Gerçekten çok korkunçtu. Gerçeğinden ayırt etmez imkansız" dedi.

    Kendi deneyimini paylaşmanın benzer şeyleri yaşayanlara yardımcı olacağını ve başkalarının verilerinin çalınmasını önleyeceğini umduğunu belirterek videoya başlayan Jewel, "Gelecekte birilerinin başına gelmesine engel olmak için buraya gelip başıma gelen bir şey hakkında konuşmak istedim" ifadelerini kullandı. Genç kadın, birkaç ay önce Instagram'da tanımadığı bir adamdan, Reddit'te paylaşım yapıp yapmadığını soran bir mesaj aldığını anlatarak herkesi sosyal medyada güvenli olması konusunda uyardı.

    İlginizi Çekebilir

    "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar

    "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar

     Yine derin göğüs dekoltesiyle! Üniformasına yorum yağdı

    Yine derin göğüs dekoltesiyle! Üniformasına yorum yağdı

     Eski siyasetçiden şaşırtan anlar! Çırılçıplak duş aldı, hayvan penisi yedi

    Eski siyasetçiden şaşırtan anlar! Çırılçıplak duş aldı, hayvan penisi yedi

     Kıyafetleriyle vedalaştı! "Üstü başka altı başka" yorumu yapıldı

    Kıyafetleriyle vedalaştı! "Üstü başka altı başka" yorumu yapıldı

     Üzerini çıkarttığı cesur pozunda göğüslerini koluyla kapattı

    Üzerini çıkarttığı cesur pozunda göğüslerini koluyla kapattı

    youtube

    MESAJI ÖNCE ÖNEMSEMEDİ

    Instagram hesabına tanımadığı bir erkekten gelen mesajı gördüğünü ancak mesajın bir aldatmaca ya da flört etmeye çalışan biri olduğunu varsayarak mesajı görmezden gelmeye karar verdiğini ifade eden Jewel, birkaç ay sonra adamdan başka bir mesaj daha alınca durumun ciddiyetini anladı.

    Adamın ikinci mesajında, "Hey, sizi rahatsız ettiğim için gerçekten özür dilerim. Sadece birisinin bilgilerinizi Reddit'e sızdırdığını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandığını belirten Jewel, anında "Sızdırılacak bir şey yok. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum" diye yanıt verdi.

    Adamın internete ait olmayan fotoğrafları ortaya çıkarmak için yüz tanıma teknolojisini kullanan bir şirkette çalıştığını iddia ederek, "Üzerinde sizin yüzünüzün olduğu bir resim bulduk ve bunun gerçek mi yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulduğunu bilmiyorum" dediğini söyleyen Jewel, Reddit üzerinden paylaşılan fotoğrafları gördüğünde ise şaşkına döndüğünü söyledi.

    Sadece 80 takipçinin bulunduğu Instagram hesabından görüntülerin aldığını söyleyen Jewel, "Bana yapay zeka tarafından oluşturulan aynadan çekilen çıplak bir fotoğrafımı gönderdi. İnsanların bunun olup bittiğinin farkında olmasını istiyorum" dedi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yapay zeka
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Gram altın ve ons altın için yeni tahmin!

    Gram altın ve ons altın için yeni tahmin!

    Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Survivor paylaşımı dikkat çekti

    Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Survivor paylaşımı dikkat çekti

    İş gezisi öncesi maili okuyunca şoke oldu! "Aynı yatağı paylaşmaya ne dersiniz?"

    İş gezisi öncesi maili okuyunca şoke oldu! "Aynı yatağı paylaşmaya ne dersiniz?"

    Kafasına dayadığı silahla poz vermek istedi! Bir anda patladı

    Kafasına dayadığı silahla poz vermek istedi! Bir anda patladı

    Çılgın fenomen partisinde korkunç iddialar! Uyuşturucu, tecavüz, darp...

    Çılgın fenomen partisinde korkunç iddialar! Uyuşturucu, tecavüz, darp...

    Saçları vücudunun tamamını örttü! "Samara'ya benzemiş"

    Saçları vücudunun tamamını örttü! "Samara'ya benzemiş"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.