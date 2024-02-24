Sosyal medyada kendisinin paylaşmadığı fotoğraflarını gördü! Yapay zekayla bambaşka bir görüntü oluşturulmuş... 'Gerçeğinden ayırt etmez imkansız'

Adamın internete ait olmayan fotoğrafları ortaya çıkarmak için yüz tanıma teknolojisini kullanan bir şirkette çalıştığını iddia ederek, "Üzerinde sizin yüzünüzün olduğu bir resim bulduk ve bunun gerçek mi yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulduğunu bilmiyorum" dediğini söyleyen Jewel, Reddit üzerinden paylaşılan fotoğrafları gördüğünde ise şaşkına döndüğünü söyledi.