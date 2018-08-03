Çıplak pozlarıyla gündeme gelen Serel Yereli hayalini gerçekleştirdi

Verdiği çıplak pozlarla sosyal platformda adından söz ettiren genç oyuncu Serel Yereli kariyeri adına büyük bir adım attı. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu işi, müzik dünyasına girişini ilk şarkı ve ilk klibiyle giriş yaptı. Serel Yereli mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Serel Yereli'nin mutlulukla paylaştığı o gönderi;

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BU İŞİ YAPMAK İSTİYORUM"

Aşık olduğum işi yapmak, yaşlandığımda bir gün bile çalışmadım, zorundalıklarımı değil isteklerimi yaşadım diyebilmek için 1 sene önce plansız, parasız, kontaksız geldiğim Londrada şimdi ilk şarkımı ve klibimi çıkarma şansını kazandım !!!! Bu benim için çok büyük bir şey çünkü çocukken izlediğim backstage videolarının içinde bu sefer gerçekten ben vardım ve ortam da tam öyleydi ? gerçekten çocukluk hayalimi yaşadım !!!! bu konuyla ilgili diğer tüm hayallerimi de yaşar mıyım bilmiyorum ama umrumda da değil , tek istediğim ömrümün sonuna kadar bu işi yaparak yaşamımı sürdürebilmek. Tek bir şey anladım , hayal sandığımız bazı şeyler kalbimizin eşsiz planlarıymış , ve onlara giden yolda karşımıza çıkan ortaklarımız olmadan hiçbişey yapılamazmış ... Daha ilk şarkı ilk klip ilk adım , ama müzik kariyerime resmi olarak başladım ve çookk uzun süreceğine eminim :)))) her defasında daha gelişerek daha da eğlenerek yapıcam işimi !!!! Yaa kendimi Mtv de göreceğim inanamıyorummmm !!! (aslında inanabiliyorum:D) Burdaki radyolarda falan çalıcak çok acayip bir his ama bir o kadar da normal :)))) Böyle büyük ve yetenek cenneti bir sektörün içinde bir türk olarak başlama riskini aldığım ve değerlendirebilceğim diğer bütün yollardan daha çok sanatsal doyumumu , kendimi geliştirmeyi kovaladığım için bana köstek olmayın siz de"





